Avrupa'da 2024 yılının turizm lideri: Arnavutluk

Batı Balkan ülkeleri Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova, Sırbistan ve Karadağ, tarihi ve doğal güzellikleriyle bu sene da turizmde rekor sayılara ulaştı. Arnavutluk Turizm ve Çevre Bakanlığı, 2024'ün ocak-eylül döneminde ülkeyi 9,7 milyon yabancı turistin ziyaret ettiğini açıkladı.

Söz konusu verilere göre, Arnavutluk'a en çok başta komşu ülkeler Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan’dan turist gelirken, Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerinden turistler ülkeyi ziyaret etti.

Rama: Dünyada Katar'ın arkasından ikinci sıradayız

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya hesabından paylaşımda, ülkesinin 2024'te turizmde Avrupa birincisi olduğunu aktardı. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre ocak-temmuz döneminde uluslararası turist sayısının önemli oranda arttığını aktaran Rama, "Dünyada ise Katar'ın arkasından hemen ikinci sıradayız. Gelin ve Arnavutluk'un büyüsüyle tanışın" ifadelerini kullandı.

Ekimde Arnavutluk makamları da sürdürülebilir kalkınma modelinin yanı sıra turizm sektöründeki hedeflere odaklanan Ulusal Turizm Stratejisi 2024-2030'u kamuoyuyla paylaştı. Turizm hedeflerinde “Arnavutluk 2030'da Balkanlar'ın turizm şampiyonu” sloganını belirleyen Arnavutluk hükümeti, kalkınma öncelikli sektörler arasında turizme öncelik verdi.

Bosna Hersek turist sayısında rekor kırdı

Bosna Hersek İstatistik Ajansı verilerine göre, 2024 yılının 8 ayında 941 bin 668 turist ülkeyi ziyaret etti. Turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artış gösterdi. Bosna Hersek'e bu dönemde en çok Türkiye'den turist geldi. Sıralamada Türkiye'yi, Hırvatistan, Sırbistan ve Suudi Arabistan takip etti. Bosna Hersek'e 8 aylık süreçte Türkiye'den 145 bin 493, Hırvatistan'dan 113 bin 728, Sırbistan'dan 105 bin 21, Suudi Arabistan'dan da 81 bin 137 turist ziyarette bulundu.

Saraybosna Kantonu Turizm Birliği Başkanı Haris Fazlagic, 9 ayda rekor kırdıklarını ve 630 binden fazla turisti Saraybosna'da ağırladıklarını söyledi. Başkent Saraybosna'yı ziyaret eden turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'lik artış olduğunu aktaran Fazlagic, şöyle devam etti: "Turist profilini incelediğimizde, ziyaretçilerin yüzde 90'ı yabancı, yüzde 10'u ise yerli turistlerden oluşuyor. Saraybosna Kantonu başarılı bir yıl geçiriyor. Yeni başlayacak doğrudan uçuş hatlarıyla birlikte, ilkbaharda daha da fazla turist bekliyoruz. 9 ayda en çok Türkiye, Suudi Arabistan, Hırvatistan, Çin, Sırbistan, Almanya, ABD, Slovenya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'ten turist ağırladık. Saraybosna'ya gelen turistlerin ortalama kalış süreleri 2,2 gece."

Turistlerin 1992-1995 yıllarında yaşanan Bosna savaşıyla ilgili yerleri de ziyaret ettiklerini dile getiren Fazlagic, "Ziyaretçiler, kuşatma hattını, Umut Tüneli'ni ve diğer turistik noktaları görmek istiyor. Saraybosna civarındaki dağların Saraybosna'nın denizi olduğunu söylemeyi seviyorum. Kış sezonunda kar yağışları önemli rol oynuyor ancak kar giderek azalıyor" dedi.

Kuzey Makedonya’yı en çok Türkler ziyaret ediyor

Kuzey Makedonya Devlet İstatistik Kurumunun aylık ve dönemlik paylaştığı verilere göre, ülkeyi en fazla Türkler ziyaret ediyor. Ağustos ayında ülkede toplam 232 bin 576 turist bulunurken, bunlardan 119 bin 572'si yabancı turist olarak kayıtlara geçti. Ağustos ayında Kuzey Makedonya'yı 50 bin 227 Türk vatandaşı ziyaret etti, bu toplam yabancı turist sayısının yüzde 42’sine tekabül etti.

Ocak-ağustos döneminde ise ülkeyi 568 bin 877 yabancı turist ziyaret ederken, 203 bin 722 veya toplam yabancı turistlerin yüzde 35,81'ini Türk turistler oluşturdu. Covid-19 salgını öncesinde turizm sayılarında rekor kıran Kuzey Makedonya'yı 2019'da yerli ve yabancı yaklaşık 1 milyon 184 bin 963 turist ziyaret etmişti. Kuzey Makedonya, 2023'te 1 milyon 168 bin 730 yerli ve yabancı turist ağırlamıştı. Ülkenin turizmde bu sene de rekor kırması bekleniyor.

Kosova'da da turist sayısı artıyor

Kosova İstatistik Ajansı'nın (ASK) paylaştığı konaklama istatistiklerine göre, ülkedeki otellerde temmuz ayında yaklaşık 38 bin ve ağustosta yaklaşık 45 bin yabancı turist konakladı. Kosova’ya en fazla yabancı turist, Arnavutluk, Almanya, İsviçre ve Türkiye’den geldi.

ASK tarafından 2023 için paylaşılan verilere göre, ülkedeki otellerde geçen yıl yaklaşık 357 bin yabancı turist konakladı. 2022'ye göre bu sayı yaklaşık yüzde 20 arttı. Öte yandan, 2023'te yaklaşık 3,4 milyon yolcu ağırlayan ülkedeki tek havalimanı Priştine Adem Jashari Uluslararası Havalimanı'nın bu sene 4 milyon yolcu barajını aşması bekleniyor.

Sırbistan'a en çok Türk turist geliyor

Sırbistan Turizm Birliği verilerine göre, 1,5 milyonu aşkın turistin ülkeyi ziyaret etmesiyle 2024 sezonunun rekor seviyeye ulaşması öngörülüyor. Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, ülkeyi ziyaret eden Türk turist sayısında geçen sene rekor yaşandı.

Sırbistan'a gelen turist sıralamasında Türklerin birinci sırada yer aldı. 2024 ocak-eylül döneminde Türk turist sayısı 185 bin 885 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'den gelen turist sayısında 2023'e oranla yüzde 22 artış kaydedildi. Karadağ'ı da yılın 9 ayında yaklaşık 1 milyon 226 bin turistin ziyaret ettiği belirtildi.

Bölgede en çok ziyaret edilen yerler

Arnavutluk özellikle sahil şeridiyle turistlerin yaz aylarında en çok tercih ettiği ülkelerden biri haline gelirken, Bosna Hersek başta başkent Saraybosna olmak üzere Mostar ve Travnik gibi kentlerdeki tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor. Turistlerin en çok ziyaret ettiği kent olan Saraybosna, National Geographic dergisi tarafından 2025 yılı için ziyaret edilecek yerler arasında "dünyanın en iyisi" seçildi.

Kuzey Makedonya'da başkent Üsküp tarihi dokusuyla turistlerin ilgisini çekerken, Ohri Gölü de ülkedeki bir diğer ziyaret noktası. Kosova'ya gelen turistler ise Priştine ve Prizren'i tercih ederken, Sırbistan'da ise başkent Belgrad ziyaretçilerin en çok vakit geçirdiği kent oluyor. Karadağ da özellikle sahil şeridinde bulunan Budva ve Kotor, turistlerin en yoğun geldiği kentler olarak dikkati çekiyor.