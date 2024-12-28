Ayvalık otelleri yeni yılda yüzde 80 oranında dolu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde turistik tesisler yılbaşı tatiline yaklaşık yüzde 80'lik doluluk oranıyla giriyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, tatilcileri ağırlayabilmek için hazır olduklarını ifade etti.

"Bizim için iyi bir başlangıç olacak"

Ayvalık Turizm Altyapı Hizmet Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri ve Ayvalık Turizm Derneği Başkanı Ümit Özgültekin ise, yeni yıla girerken ilçedeki turistik otellerde yüzde 70 ile yüzde 80 oranlarına ulaşan bir doluluk oranın olduğunu söyledi.

Bu oranın 2024 yılının yılbaşı ile kıyaslandığında yüzde 15 ile yüzde 20 civarında bir artışı beraberinde getirdiğini belirten Özgültekin, “Havaların soğuk olmasına rağmen yeni yıla girerken, bu bizim için çok iyi bir başlangıç olacaktır” diye konuştu.