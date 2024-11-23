Bakan Ersoy: 60 milyar dolarlık turizm gelirine doğru yürüyoruz

Nagihan KALSIN- ANKARA

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesi TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm istatistiklerine ilişkin yaptığı açıklamada, “2024 yılı Ocak-Eylül döneminde ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 oranında artarak 49,2 milyon kişi olarak gerçekleşmiştir. İlk 9 ayda turizm gelirimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 oranında artarak 46,9 milyar dolara yükselmiştir. 2017 yılında gelen ziyaretçi sıralamasında dünyada 8’inci olan Türkiye, 2023’te Fransa, İspanya, ABD ve İtalya’nın ardından 5’inci sırada yer almıştır. Turizm alanındaki bu ivme, yılsonu itibarıyla ülkemizin hedeflenen 61 milyon toplam ziyaretçi ve yaklaşık 60 milyar dolarlık toplam turizm geliri rakamlarına emin adımlarla yürüdüğünü göstermektedir” değerlendirmesinde bulundu.

60 yıl süren proje 4 yılda tamamlanacak

Bakan Ersoy, Geleceğe Miras Projesi’ni, 2023 yılı Ekim ayında “Geleceğe Miras Efes” ile başlattıklarını, bu proje çerçevesinde kapsamını genişlettikleri arkeolojik kazıların çalışma sürelerini 175 kazı alanında 12 aya çıkardıklarını söyledi. Ersoy, şunları kaydetti: “Geleceğe Miras Projesi ile arkeoloji alanında son 60 yılda yapılanlara eş değer işi 4 yılda yapacağız. 224 kazımızı projeye dâhil ettik. 2024 yılı sonunda, yürütülen tüm kazı çalışmalarının sayısı yıllık 765’e ulaşmış olacak. Bu sayıyı 2026 yılına kadar yıllık 800’e çıkarmayı hedefliyoruz. Elbette ki öncelikli hedefimiz arkeolojik çalışmalarımızı sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da en üst seviyeye çıkarmaktır. Nicelikteki bu artışın nitelikli sonuçlar vermesi için de Geleceğe Miras Projesi’ne dahil olan arkeolojik kazı, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları için aktarılan bütçeyi tarihimizde görülmemiş seviyelere çıkardık. Bu yıl için ayrılan ödenek 6 milyar lirayı bulacak.”

Gece müzeciliğinde 310 bin ziyaretçi

Ersoy, bakanlığın Hitit çivi yazılı tabletlerin okunmasında yapay zekâ teknolojisini kullandığına ve dijital arşiv oluşturduğuna değinerek, “Proje, ülkemizde eskiçağ dilleri alanında uygulanan ilk proje olma özelliğini taşımaktadır. Bir başka projemiz ise Anadolu’nun Kaya Anıtları ve Yazıtları Projesi’dir. Bu kapsamda ülkemizde bulunan kaya anıtları ve yazıtlarının kataloglanması, 3D taramalarının yapılması ve kayıt altına alınarak belgelenmesine yönelik altyapı çalışmalarını sürdürmekteyiz” dedi. Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nin de müze ve kültür merkezine dönüştürülmek üzere restorasyon çalışmalarına başlandığını söyleyen Ersoy, “Müze, tiyatro salonu, konferans salonu, atölyeler, kütüphane ve açık hava etkinlik alanlarını içeren bu kompleksi; 2025 yılı içerisinde vatandaşlarımızın ziyaretine açacağız” açıklamasını yaptı. Bakanlığın 258 milyon TL ödenek ile 355 cemevinin bakım-onarım ve tefrişat talepleri karşılandığını dile getiren Ersoy, toplam 829 cemevinin aydınlatma giderinin de bakanlık tarafından karşılandığı bilgisini paylaştı.

10 ayda gelen ziyaretçi sayısı 55 milyona dayandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ekim ayına ilişkin istatistikleri ve ilk 10 ayın turizm verilerinin yer aldığı raporu dün paylaştı. Buna göre 2024 yılının 10 aylık döneminde toplam 54,6 milyon ziyaretçi ağırlarken, yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,25 artarak 5,4 milyona ulaştı. Verilere göre, bu ziyaretçilerin 47 milyon 306 bin 764’ünü yabancılar oluşturdu. Yabancı ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,03 oranında artış gösterdi. Ekim ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,25 artarak 5 milyon 448 bin 459’a ulaştı.

377 kültür varlığında restorasyon

Bakan Ersoy, 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören 377 vakıf kültür varlığının tamamına yönelik restorasyon süreçlerini de başlattıklarını anlattı. Ersoy, “Bu faaliyetlerin merkezi bütçeden pay alınmadan vakıf gelirleriyle yapılıyor. Tescilli yapılarda, deprem sonrası kültür enkazının ayrıştırılmasına ve desteklenmesine yönelik işler için ve Gaziantep Kalesi, Adıyaman Kahta Kalesi, Hatay Arkeoloji Müzesi, Elbistan Müzesi deprem sonrası onarım çalışmalarında 3 milyar TL ödenek kullandık” bilgisini verdi. Ersoy, Hatay Arkeoloji Müzesi’nde onarım çalışmalarının etaplar halinde sürdürüldüğünü paylaşarak, tarihi yapının, yenilenen yüzü ile 2025 yılında açılışa hazır hale getirileceğini bildirdi.