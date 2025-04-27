Bakan Ersoy: Turizmde hedefimiz dünyada ilk üç ülke arasına girmek

Erzurum'da düzenlenen Palandöken Ekonomik Forumu, "Akıllı Bir Dünyada Adil Bir Gelecek: Zekâ Ekonomisi ve Küresel Eşitsizlik" temasıyla düzenlendi.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve çok sayıda yerli ve yabancı temsilci katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da forum katılımcılarına gönderdiği video mesajda, Erzurum’un 2025 yılı için Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Turizm Başkenti ilan edilmesinin, şehrin uluslararası tanıtımına ve ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Turizm, ekonomi ve diplomasiyi birleştiriyor

Bakan Ersoy, turizmin sadece bir tatil faaliyeti olmadığını, kültür, diplomasi, inovasyon ve ticaretin bir araya geldiği stratejik bir sektör olduğunu belirtti. "Turizm, yerel kalkınmayı destekler, kadın ve genç istihdamını artırır ve toplumlar arasında köprüler kurar" diyen Ersoy, Türkiye’nin doğal ve kültürel zenginlikleriyle küresel ölçekte benzersiz bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'de seyahat ve turizmin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) katkısının yaklaşık yüzde 12 seviyesinde olduğunu belirten Ersoy, bu katkının önümüzdeki yıllarda daha da artmasını hedeflediklerini ifade etti.

Yeni Strateji: Hava köprüleri ve bölgesel entegrasyon

Bakan Ersoy, EİT ülkeleriyle gerçekleştirilen toplantılarda turizmi güçlendirmek amacıyla "hava köprüleri" kurulmasının önemine dikkat çekti. "Türkiye, İstanbul İGA Havalimanı ve Türk Hava Yolları'nın geniş uçuş ağı ile doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi bağlayan stratejik bir merkezdir. Bu altyapıyı bölge ülkeleriyle daha güçlü iş birliklerine dönüştürmemiz gerekiyor" dedi.

İçerideki suni engellerin kaldırılması gerektiğini vurgulayan Ersoy, slot kısıtlamaları gibi uygulamaların kaldırılarak, ülkeler arası seyahat ve ticaretin kolaylaştırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin arkeolojik değerleri Ön planda

Ersoy, ayrıca Türkiye'nin arkeolojik zenginliklerinin dünya genelinde daha görünür hale getirilmesi için yürütülen çalışmalara değindi. Yürütülen kazı projeleri sayesinde önümüzdeki dört yıl içinde kazı alanlarının oranının iki katına çıkarılacağını ve Türkiye'nin kültürel mirasının uluslararası alanda daha fazla tanıtılacağını kaydetti.

Forumda yapay zekâ ve dijital dönüşüm de gündemdeydi

Palandöken Ekonomik Forumu, "Yapay Zeka Çağında Kültür ve Turizm" başlıklı oturumla devam etti. Yapay zekâ ve dijital dönüşümün ekonomi ve turizm sektörlerine etkileri, farklı ülkelerden uzmanlar tarafından değerlendirildi.