  1. Dünya Gazetesi
  2. Sektör Haberleri
  3. Turizm
Takip Et

Bakan Ersoy: Türk dizileri, reklamdan daha etkili bir tanıtım aracı oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Başta Antalya olmak üzere ülkemizin birçok noktasının film platosu olarak kullanılması için Bakanlık olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çünkü diziler sayesinde reklamdan çok daha etkili bir şekilde bireylerin evlerine, cep telefonlarına ulaşma imkânı sağlıyorsunuz” dedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Ersoy: Türk dizileri, reklamdan daha etkili bir tanıtım aracı oldu
Takip Et

Ersoy, İs­tanbul Beykoz’daki Boz­dağ Film Platolarını ziyaret etti ve Türk dizi sektörünün son 20 yılda ulaştığı gücü değerlendirdi. Er­soy, Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ ile “Di­riliş Ertuğrul”, “Kuruluş Osman”, “Destan” ve “Ateş Kuşları” gibi ya­pımların çekim sahalarını gezdi, film süreçlerini yerinde inceledi. İstanbul sokaklarının yansıtıldı­ğı platoda Türk dizileri ve sine­ma sektörünün dünyada ulaştı­ğı başarıları değerlendiren Ersoy, dünyanın dört bir yanında 170’e yakın ülkede 1 milyardan fazla iz­leyiciye ulaşan Türk dizilerinin, artık klasik reklam yöntemlerin­den çok daha etkili bir tanıtım aracı haline geldiğinin altını çiz­di.

Bakan Ersoy, “Özellikle dünya geneline baktığınız zaman Ame­rika ekstrada yer alıyor dizi film sektörü olarak ama Türkiye de onun en yakın rakibi olarak tüm dünyada kabul ediliyor” ifadele­rini kullandı. Türkiye’nin İstan­bul başta olmak üzere birçok dizi için çekim platosu haline geldi­ğini belirten Ersoy, şunları kay­detti: “Başta Antalya olmak üzere ülkemizin birçok noktasının film platosu olarak kullanılması için Bakanlık olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çünkü dizi­ler sayesinde reklamdan çok daha etkili bir şekilde bireylerin evleri­ne, cep telefonlarına ulaşma im­kânı sağlıyorsunuz.”

Türk dizileri 1,5 milyar görüntüleme aldı

Ersoy, Türk dizilerinin sade­ce kültürel değil, turistik etki de yarattığını anlatarak, dünyada birçok kişinin dizileri seyrede­rek seyahat kararlarını o filmler­de gördükleri mekânlarla orantılı şekilde aldıklarını belirtti. Türki­ye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile 200’e yakın ülke­de çok yoğun tanıtım yapıldığını hatırlatan Ersoy, Türk dizilerinin gücünü son 10 yıldır çok ciddi bir şekilde kullandıklarını ifade et­ti. Bunun tanıtım için çok önem­li olduğunu vurgulayan Ersoy, bu yıl TGA’nın tanıtım amaçlı iki önemli deneme yaptığını belirt­ti.

Ersoy, “Özellikle Antalya ve İs­tanbul ile ilgili mini diziler çektik ve 1,5 milyar görüntüleme aldık, 100 milyonlarca izlenme aldık. Bu tepkiler de çok olumlu. Şimdi ar­tık bunu, bu yeni iletişim modeli­ni daha da geliştirerek dünyanın birçok yerine, hedef pazarlarımı­za Türk dizileriyle ulaşmak istiyo­ruz. Türkiye’nin kültürünü, güzel­liklerini ama her şeyden önemli­si Türkiye’nin cazibe noktalarını, insanların ellerine, cep telefonla­rına eriştirmek bu dizilerle müm­kün” dedi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL