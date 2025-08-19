Bakan Ersoy: Türk dizileri, reklamdan daha etkili bir tanıtım aracı oldu

Ersoy, İs­tanbul Beykoz’daki Boz­dağ Film Platolarını ziyaret etti ve Türk dizi sektörünün son 20 yılda ulaştığı gücü değerlendirdi. Er­soy, Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ ile “Di­riliş Ertuğrul”, “Kuruluş Osman”, “Destan” ve “Ateş Kuşları” gibi ya­pımların çekim sahalarını gezdi, film süreçlerini yerinde inceledi. İstanbul sokaklarının yansıtıldı­ğı platoda Türk dizileri ve sine­ma sektörünün dünyada ulaştı­ğı başarıları değerlendiren Ersoy, dünyanın dört bir yanında 170’e yakın ülkede 1 milyardan fazla iz­leyiciye ulaşan Türk dizilerinin, artık klasik reklam yöntemlerin­den çok daha etkili bir tanıtım aracı haline geldiğinin altını çiz­di.

Bakan Ersoy, “Özellikle dünya geneline baktığınız zaman Ame­rika ekstrada yer alıyor dizi film sektörü olarak ama Türkiye de onun en yakın rakibi olarak tüm dünyada kabul ediliyor” ifadele­rini kullandı. Türkiye’nin İstan­bul başta olmak üzere birçok dizi için çekim platosu haline geldi­ğini belirten Ersoy, şunları kay­detti: “Başta Antalya olmak üzere ülkemizin birçok noktasının film platosu olarak kullanılması için Bakanlık olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çünkü dizi­ler sayesinde reklamdan çok daha etkili bir şekilde bireylerin evleri­ne, cep telefonlarına ulaşma im­kânı sağlıyorsunuz.”

Türk dizileri 1,5 milyar görüntüleme aldı

Ersoy, Türk dizilerinin sade­ce kültürel değil, turistik etki de yarattığını anlatarak, dünyada birçok kişinin dizileri seyrede­rek seyahat kararlarını o filmler­de gördükleri mekânlarla orantılı şekilde aldıklarını belirtti. Türki­ye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile 200’e yakın ülke­de çok yoğun tanıtım yapıldığını hatırlatan Ersoy, Türk dizilerinin gücünü son 10 yıldır çok ciddi bir şekilde kullandıklarını ifade et­ti. Bunun tanıtım için çok önem­li olduğunu vurgulayan Ersoy, bu yıl TGA’nın tanıtım amaçlı iki önemli deneme yaptığını belirt­ti.

Ersoy, “Özellikle Antalya ve İs­tanbul ile ilgili mini diziler çektik ve 1,5 milyar görüntüleme aldık, 100 milyonlarca izlenme aldık. Bu tepkiler de çok olumlu. Şimdi ar­tık bunu, bu yeni iletişim modeli­ni daha da geliştirerek dünyanın birçok yerine, hedef pazarlarımı­za Türk dizileriyle ulaşmak istiyo­ruz. Türkiye’nin kültürünü, güzel­liklerini ama her şeyden önemli­si Türkiye’nin cazibe noktalarını, insanların ellerine, cep telefonla­rına eriştirmek bu dizilerle müm­kün” dedi.