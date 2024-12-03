Bakan yardımcısından uyarı: Türkiye'ye alışverişe gelen insanları aşağılayarak hiçbir yere varamayız

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi'ne katıldı.

Bakan Yardımcısı Gürcan, açılıştaki konuşmasında, Türkiye'nin bir alışveriş destinasyonu ve merkezi olduğunu belirterek tüm çevre ülkelerden Türkiye'ye alışveriş yapmak için gelenlerin bulunduğunu kaydetti.

"Ancak bazı gruplar, yabancılara karşı özellikle de Araplara karşı ciddi saldırılarda bulundu. Faşizan saldırılarda bulundu. Bunu da kınıyorum" diyen Gürcan, şöyle devam etti: "Çünkü ticaret veya alışveriş yapmaya ülkemize gelen insanları dışlayarak, aşağılayarak hiçbir yere varamayız. Nihayetinde dünyanın her yerinde, gelişmiş ülkelerinde Arabı, Afrikalısı, Türkü, Asyalısı hepsi bir arada alışverişlerini yapabiliyor, turizm faaliyetlerinde bulunabiliyorlar. Bu yüzden önümüzdeki süreçte inşallah bunları bir daha yaşamayız. Bu konuda hem alışveriş merkezlerimiz, hem de işletmelerin daha da rahatlayacağını umuyorum."

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AYD Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Şapkacı, sektör olarak ülkeye sundukları katkının yalnızca ticari başarılardan ibaret olmadığını, toplumsal kalkınmaya ve ekonomik büyümeye de katkı sağladıklarını belirtti.

Şapkacı, "1980'lerin sonunda başlayan yolculuğumuzda bugün dünya standartlarında 450'ye yakın alışveriş merkezine ulaştık. 50 milyar dolarlık yatırım hacmine sahip sektörümüz içinde bulunduğu ekosistemde doğrudan 600 bin kişiye, dolaylı ise 2,1 milyon kişiye istihdam sağlıyor. İşte bu rakamlar sektör olarak Türkiye'nin kalkınmasında üstlendiğimiz rolün de bir göstergesidir." açıklamasında bulundu.