Bayram tatilinde Pamukkale’ye ziyaretçi akını

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, Kurban Bayramı tatilinde tarih ve doğayla buluşmak isteyen ziyaretçilerin akınına uğradı.

Beyaz travertenleri ve antik Hierapolis kentiyle bilinen Pamukkale, bayram tatilinde toplam 53 bin 363 kişiyi ağırlayarak Türkiye’nin en çok ziyaret edilen ikinci ören yeri oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, bayram süresince en fazla ziyaretçi çeken ören yeri İzmir’deki Efes Antik Kenti olurken, Pamukkale ikinci sırada yer aldı. Göreme, Göbeklitepe ve Paşabağlar ise sırasıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci oldu.

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı, bayram tatilinde Türkiye genelinde müze ve ören yerlerine yoğun ilgi olduğunu belirtti.

Otaklı, “Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un da açıkladığı gibi, Arefe günüyle başlayan bayram tatilinde 200’e yakın müze ve ören yerimiz toplamda 633 bin 527 ziyaretçiyi ağırladı” dedi.

Pamukkale’nin bu listede ikinci sırada yer almasından dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Otaklı, şunları söyledi:

“Hierapolis-Pamukkale’miz bayramda Türkiye’nin en çok ilgi gören ikinci ören yeri oldu. Her adımda tarih canlandı, kültürle buluştuk. Bu ilgiden dolayı tüm yerli ve yabancı ziyaretçilere teşekkür ediyorum. Kültürle yoğrulmuş nice bayramlarda buluşmak dileğiyle.”

Pamukkale, hem doğal güzellikleri hem de binlerce yıllık antik mirasıyla Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olmaya devam ediyor.