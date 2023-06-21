Bodrumda bayram hareketliliği başladı

Önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala oteller ve eğlence mekanlarında hareketlilik başladı.

Bayramda her bütçeye uygun konaklama fırsatının olduğu Bodrum'da, kişi başı konaklama fiyatları 750 liradan başlayıp, 10 bin euroya kadar çıkıyor.

NTV'de yer alan göre, otellerde bayram süresi boyunca yüzde 70 doluluk hedefleniyor. Bayram süresi boyunca Bodrum'da her bölgede farklı aktivitelerin olacağını söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Bodrum'da bayram için geçen seneki doluluklar şu anda yok. Kısmi doluluklar mevcut. 4 ve 5 yıldızlı otellerde kısmi doluluk var.” dedi.

750 liradan başlıyor

Dengiz, bayram tatili süresi boyunca Bodrum’da yüzde 70 civarında doluluk beklediklerini söyledi.

Bodrum’da kurvaziyerlerle de turistlerin gelmeye devam ettiğini anlatan Dengiz, “Dünyanın her yerinden insanlar tatil için Bodrum'a geliyor. Bodrum'da konaklama 750 liradan başlıyor tercihe göre bu fiyat 10 bin euroya kadar çıkıyor. Misafirlerimizin trafik kurallarına uyacak şekilde buraya gelmelerini ve tatil sonrasında evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Acenteleri konrol ederek rezarvasyon yaptırın

Tatilcilerin rezervasyon sürecinde dikkatli olması gereken bir diğer konu ise dolandırıcılar. Tatil için güvenilir acentelerden konaklama satın almaları gerektiğini söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, dolandırıcılara ait çok fazla internet sitesi olduğuna dikkat çekti.

Şahin, “Tatilciler otelleri ve acenteleri kontrol ederek rezervasyon yapsınlar. Her şeyin bir alım satımı vardır. Çok uygun rakamsa şüphelenebilirler. Bundan dolayı dikkatli davranmaları gerek, tatil kabusa dönmesin.” açıklamasında bulundu.