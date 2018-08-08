Booking benzeri sitelere de dava açılıyor

08 Ağustos 2018

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Booking.com ile aynı durumda olan 20'ye yakın internet sitesi hakkında haksız rekabet gerekçesiyle hukuki işlem başlatacağını duyurdu.

Hukuki işlem başlatılacak internet siteleri arasında Airbnb, Agoda, Skyscaner ve Expedia da bulunuyor.

TÜRSAB, geçen yıl da vergi ödemediği ve haksız rekabet yarattığı grekçesiyle Hollanda menşeili Booking.com'a yönelik dava açmış; bu doğrultuda sitenin Türkiye'deki faaliyetleri İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından tedbiren durdurulmuştu.

TÜRSAB'dan bugün yapılan açıklamada, Booking.com ile aynı durumda olan 20'ye yakın internet sitesi hakkında hukuki işlem başlatma kararı alındığı belirtilerek, "Yönetim Kurulu toplantısında konuyu gündemine alan TÜRSAB, Türk pazarında, Türk müşteriye, Türkiye'de ürün ve hizmet satarak kazanç elde etmesine rağmen, vergi ödemeyerek Türk seyahat acentaları ve Türk tur Operatörleriyle haksız rekabet eden Airbnb, Agoda, Skyscaner ve Expedia gibi 20'ye yakın internet sitesi ile ilgili hukuki işlem başlatacak" denildi.