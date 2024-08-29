Bursa'daki 22 plajın deniz suyu, halk sağlığı açısından geçer not aldı

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ağustos ayı ikinci tur 'Yüzme Suyu Kirliliği İzleme Formu' verilerine göre, Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Mudanya'da 9, Gemlik'te 8, Karacabey'de 3 ve İznik Gölü kıyısında 4 olmak üzere 24 plajda ölçüm yapıldı.

100 mililitrede bulunan bakteri sayısının 'kılavuz değer' ve zorunlu değer' olarak değerlendirildiği ölçümlerde, parametrelerin tüm plajların referans değerler aralığında bulunduğu saptandı.

Plajlarda 'iyi' ve 'orta' değer çoğunlukta

Mudanya'daki Altıntaş, Burgaz Altınkum, Burgaz, Kumyaka, Zeytinbağı, Büyükşehir Belediyesi Eşkel, Büyükşehir Belediyesi Eğerce halk plajlarında suyun iyi, Coşkunöz ve Büyükşehir Belediyesi Mesudiye halk plajlarında orta kalitede olduğu belirlendi.

Gemlik'teki Narlı, Büyükkumla, Büyükşehir Belediyesi Küçükkumla, Gemsaz, Büyükşehir Belediyesi Kumsaz halk plajları, Karacaali Gençlik Kampı, Hasanağa Kadınlar Plajı ve Büyükşehir Belediyesi Kurşunlu Kadınlar Plajı ile Karacabey'deki Yeniköy, Malkara ve Kurşunlu halk plajlarında 'iyi kalite su' tespitinde bulunuldu.

İznik Gölü kıyısında yer alan Göllüce ve İnciraltı halk plajları ile bir tatil köyünün yanı sıra Orhangazi Halk Plajı'nda ise suyun kalitesi iyi çıktı.