Çalışkan: Korykos Antik Kent, Açık Hava Müzesi haline getirilmeli

Mersin’in turizmden hak ettiği payı alabilmesi için Kızkalesi'nin kara uzantısı olan Korykos Antik Kenti’nin bir an önce turizme kazandırılması gerektiğinin belirten Kızkalesi Turizm ve Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, Montenegro’nun El Mundo Antik Kenti, Rodos Adası örneklerinde olduğu gibi Korykos Antik Kenti’nin de arkeolojik kazılarla gün yüzüne çıkartılarak geçmiş dönemin ambiyansının yaşatılacağı, içerisinde sosyal yaşam alanlarının da yer alacağı açık hava müzesi haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Çalışkan, “Kızkalesi’ne gelen misafir kitle kalitesinin yukarı yönlü ivme kazanması için ailelerin ve turistlerin uğrak noktası haline getirmek ve daha fazla ziyaretçi çekmek için bizler de üstümüze düşeni yapmalıyız. Kızkalesi turizminin canlanması için tüm kamu kurum kuruluşlarının, yerel yöneticilerin, işletmecilerin ellerini taşın altına koyması gerekmektedir. Kızkalesi kendisini revize etmediği, markalaşmayı tam anlamıyla başaramadığı sürece her sezonu yine hüsranla geçirmeye devam edecektir” şeklinde konuştu.