Çelik: Turizm bölgelerindeki doluluk endişe verici
Kızılbük GYO Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik, en yoğun olduğu dönemde otellerin yüzde 30 boş kalmasının iyi bir sezon geçirilmediği anlamına geldiğine dikkat çekerek, “Tablo hiç iç açıcı değil. Bu durum 2025 yılının nasıl geçeğini de gösteriyor” dedi.
Son dönemde turizm sektöründe yaşanan fiyat artışları sektörü olumsuz etkiliyor. Kızılbük GYO Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik, 2024 yaz mevsimi otel doluluk oranlarının yüzde 60 ile yüzde 70 bandında seyrettiğine dikkat çekti. Haziranın, bayram dönemine de denk gelmesi sebebiyle dolu geçse de temmuz ayında yükselen fiyatlar nedeniyle otellerdeki doluluk oranlarının düşmeye başladığını kaydeden Çelik şunları söyledi:
“Sezonun en yoğun döneminde yüzde 30 oranında boşluk olması, iyi bir sezon olmadığını gösteriyor. Otellerin, fiyatların yüksek kalması nedeniyle Avrupa ve Rus pazarına yönelik indirimli kampanyalar başlatıldı. TÜRSAB verileri, fiyat artışları nedeniyle turizm sektörünün zor bir dönemden geçtiğini ortaya koyuyor. Özellikle temmuz ayındaki son dakika satışlarda boş kalan odaları doldurmak için indirimler yapılıyor. Ancak tablo, hiç de iç acıcı değil. Üstelik, 2024 yılında karşı karşıya kaldığımız bu tablo 2025’in nasıl geçeceğini gösteriyor. Asıl korkulması gerekenin bu olduğunu düşünüyorum.”
TÜRSAB verilerine göre, otel fiyatlarının geçen yıla oranla yüzde 50 arttığını belirten Çelik, Avrupa’da en pahalı ülkeler arasına girildiğinin altını çizdi.
"Yunan Adaları'na gidiliyor"
Çelik, “İç pazardaki fiyatların artması, makası iyice açmış durumda. Fiyat benzerliği nedeniyle tatilcilerin büyük bir kısmı Yunan Adaları’nı tercih ediyor. 2024 yılının ilk çeyreğinde yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı yüzde 18,4 oranında artarak 2 milyon 449 bin 225 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 727 dolar olarak gerçekleşti” dedi.
Turizm bölgelerindeki doluluk oranlarının endişe verici boyutlara ulaştığını söyleyen Çelik, “Türkiye’de turizm denildiğinde, ne yazık ki yalnızca yaz tatilleri düşünülüyor. Ancak ülkemiz, dört mevsim seyahat anlayışına fazlasıyla cevap veren bir cennet. Tatilcileri dört mevsim seyahate teşvik etmek konusunda ise, turizm işletmelerinin yenilikçi pazarlama stratejilerine odaklanması gerekiyor” açıklamasında bulundu.
“4 mevsim turizmi teşvik ediyoruz”
Mahmut Sefa Çelik, dört mevsim turizm için yatırımların arttırılmasının ülkemizin turizm geleceği açısından stratejik bir önem taşıdığını belirtti. Çelik, “Marmaris İçmeler’de, turizminden istihdama kadar pek çok alanda bölgeye değer katma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürdüğümüz Kızılbük Thermal Wellness Resort projemizle, bölgede bir ilki gerçekleştirerek dört mevsim turizme teşvik etmeyi hedefliyoruz.
Ayrıca projemiz ile bölgeye katma değer sağlarken bölge halkının yaşam alanlarına dokunmayı misyon edindik. 30 yıldır metruk halde bulunan bir yapıyı Marmaris’e 12 ay katkı sağlayacak bir projeye, keyifli bir huzur alanına dönüştürüyoruz. Yıl boyu açık olacak tesisimizde, deniz kum ve güneşin yanı sıra, şifalı sular, thalasso terapiden Türk hamamı ve termal havuzlara kadar pek çok farklı olanak sunuyoruz” dedi.