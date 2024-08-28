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Çelik: Turizm bölgelerindeki doluluk endişe verici

Kızılbük GYO Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik, en yoğun olduğu dönemde otellerin yüzde 30 boş kalmasının iyi bir sezon geçirilmediği anlamına geldiğine dikkat çekerek, “Tablo hiç iç açıcı değil. Bu durum 2025 yılının nasıl geçeğini de gösteriyor” dedi.

Dünya Gazetesi
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Son dönemde turizm sektöründe yaşanan fiyat artışları sektörü olumsuz etkiliyor. Kızılbük GYO Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik, 2024 yaz mevsimi otel doluluk oranlarının yüz­de 60 ile yüzde 70 bandında seyrettiğine dikkat çekti. Ha­ziranın, bayram dönemine de denk gelmesi sebebiyle dolu geçse de temmuz ayında yük­selen fiyatlar nedeniyle otel­lerdeki doluluk oranlarının düşmeye başladığını kayde­den Çelik şunları söyledi:

“Sezonun en yoğun döne­minde yüzde 30 oranında boşluk olması, iyi bir sezon olmadığını gösteriyor. Otel­lerin, fiyatların yüksek kal­ması nedeniyle Avrupa ve Rus pazarına yönelik indi­rimli kampanyalar başlatıldı. TÜRSAB verileri, fiyat artış­ları nedeniyle turizm sektö­rünün zor bir dönemden geç­tiğini ortaya koyuyor. Özel­likle temmuz ayındaki son dakika satışlarda boş kalan odaları doldurmak için indi­rimler yapılıyor. Ancak tab­lo, hiç de iç acıcı değil. Üste­lik, 2024 yılında karşı karşıya kaldığımız bu tablo 2025’in nasıl geçeceğini gösteriyor. Asıl korkulması gerekenin bu olduğunu düşünüyorum.”

TÜRSAB verilerine göre, otel fiyatlarının geçen yıla oranla yüzde 50 arttığını be­lirten Çelik, Avrupa’da en pa­halı ülkeler arasına girildiği­nin altını çizdi.

"Yunan Adaları'na gidiliyor"

Çelik, “İç pazardaki fiyat­ların artması, makası iyice açmış durumda. Fiyat ben­zerliği nedeniyle tatilcilerin büyük bir kısmı Yunan Ada­ları’nı tercih ediyor. 2024 yı­lının ilk çeyreğinde yurt dı­şını ziyaret eden vatandaş sayısı yüzde 18,4 oranında artarak 2 milyon 449 bin 225 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 727 do­lar olarak gerçekleşti” dedi.

Turizm bölgelerindeki dolu­luk oranlarının endişe verici boyutlara ulaştığını söyleyen Çelik, “Türkiye’de turizm de­nildiğinde, ne yazık ki yalnız­ca yaz tatilleri düşünülüyor. Ancak ülkemiz, dört mevsim seyahat anlayışına fazlasıyla cevap veren bir cennet. Tatil­cileri dört mevsim seyahate teşvik etmek konusunda ise, turizm işletmelerinin yeni­likçi pazarlama stratejileri­ne odaklanması gerekiyor” açıklamasında bulundu.

“4 mevsim turizmi teşvik ediyoruz”

Mahmut Sefa Çelik, dört mevsim turizm için yatı­rımların arttırılmasının ülkemizin turizm gelece­ği açısından stratejik bir önem taşıdığını belirtti. Çelik, “Marmaris İçme­ler’de, turizminden istih­dama kadar pek çok alan­da bölgeye değer katma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürdüğümüz Kızılbük Thermal Wellness Resort projemizle, bölgede bir ilki gerçekleştirerek dört mevsim turizme teşvik et­meyi hedefliyoruz.

Ayrıca projemiz ile bölgeye kat­ma değer sağlarken böl­ge halkının yaşam alanla­rına dokunmayı misyon edindik. 30 yıldır metruk halde bulunan bir yapı­yı Marmaris’e 12 ay katkı sağlayacak bir projeye, keyifli bir huzur alanına dönüştürüyoruz. Yıl boyu açık olacak tesisimizde, deniz kum ve güneşin ya­nı sıra, şifalı sular, thalas­so terapiden Türk hama­mı ve termal havuzlara kadar pek çok farklı ola­nak sunuyoruz” dedi.