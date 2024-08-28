Çelik: Turizm bölgelerindeki doluluk endişe verici

Son dönemde turizm sektöründe yaşanan fiyat artışları sektörü olumsuz etkiliyor. Kızılbük GYO Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik, 2024 yaz mevsimi otel doluluk oranlarının yüz­de 60 ile yüzde 70 bandında seyrettiğine dikkat çekti. Ha­ziranın, bayram dönemine de denk gelmesi sebebiyle dolu geçse de temmuz ayında yük­selen fiyatlar nedeniyle otel­lerdeki doluluk oranlarının düşmeye başladığını kayde­den Çelik şunları söyledi:

“Sezonun en yoğun döne­minde yüzde 30 oranında boşluk olması, iyi bir sezon olmadığını gösteriyor. Otel­lerin, fiyatların yüksek kal­ması nedeniyle Avrupa ve Rus pazarına yönelik indi­rimli kampanyalar başlatıldı. TÜRSAB verileri, fiyat artış­ları nedeniyle turizm sektö­rünün zor bir dönemden geç­tiğini ortaya koyuyor. Özel­likle temmuz ayındaki son dakika satışlarda boş kalan odaları doldurmak için indi­rimler yapılıyor. Ancak tab­lo, hiç de iç acıcı değil. Üste­lik, 2024 yılında karşı karşıya kaldığımız bu tablo 2025’in nasıl geçeceğini gösteriyor. Asıl korkulması gerekenin bu olduğunu düşünüyorum.”

TÜRSAB verilerine göre, otel fiyatlarının geçen yıla oranla yüzde 50 arttığını be­lirten Çelik, Avrupa’da en pa­halı ülkeler arasına girildiği­nin altını çizdi.

"Yunan Adaları'na gidiliyor"

Çelik, “İç pazardaki fiyat­ların artması, makası iyice açmış durumda. Fiyat ben­zerliği nedeniyle tatilcilerin büyük bir kısmı Yunan Ada­ları’nı tercih ediyor. 2024 yı­lının ilk çeyreğinde yurt dı­şını ziyaret eden vatandaş sayısı yüzde 18,4 oranında artarak 2 milyon 449 bin 225 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 727 do­lar olarak gerçekleşti” dedi.

Turizm bölgelerindeki dolu­luk oranlarının endişe verici boyutlara ulaştığını söyleyen Çelik, “Türkiye’de turizm de­nildiğinde, ne yazık ki yalnız­ca yaz tatilleri düşünülüyor. Ancak ülkemiz, dört mevsim seyahat anlayışına fazlasıyla cevap veren bir cennet. Tatil­cileri dört mevsim seyahate teşvik etmek konusunda ise, turizm işletmelerinin yeni­likçi pazarlama stratejileri­ne odaklanması gerekiyor” açıklamasında bulundu.

“4 mevsim turizmi teşvik ediyoruz”

Mahmut Sefa Çelik, dört mevsim turizm için yatı­rımların arttırılmasının ülkemizin turizm gelece­ği açısından stratejik bir önem taşıdığını belirtti. Çelik, “Marmaris İçme­ler’de, turizminden istih­dama kadar pek çok alan­da bölgeye değer katma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürdüğümüz Kızılbük Thermal Wellness Resort projemizle, bölgede bir ilki gerçekleştirerek dört mevsim turizme teşvik et­meyi hedefliyoruz.

Ayrıca projemiz ile bölgeye kat­ma değer sağlarken böl­ge halkının yaşam alanla­rına dokunmayı misyon edindik. 30 yıldır metruk halde bulunan bir yapı­yı Marmaris’e 12 ay katkı sağlayacak bir projeye, keyifli bir huzur alanına dönüştürüyoruz. Yıl boyu açık olacak tesisimizde, deniz kum ve güneşin ya­nı sıra, şifalı sular, thalas­so terapiden Türk hama­mı ve termal havuzlara kadar pek çok farklı ola­nak sunuyoruz” dedi.