Çeşme'de 2024 'kötü geçti'; turizmciler 2025'ten umutlu

İzmir'in turistik Çeşme ilçesinde 2024'ün turizm sezonununda otellerdeki rezervasyonlar yüzde 30'lara kadar düştü. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, İzmir'in turistik Çeşme ilçesinde 2024'ün turizm sezonunu değerlendirdi.

Belge, 2024'te hedeflere tam olarak ulaşılamadığını, 2025'ten umutlu olduklarını belirterek hedeflerinin 2019 yılındaki hareketliliği geçmek olduğunu dile getirdi.

Başkan, şöyle devam etti: "Biliyorsunuz Türkiye genelinde enflasyondan dolayı sıkıntılar oldu. İnsanlar seyahat özgürlüklerini aza indirmeye çalıştılar; yani yılda dört kere seyahat eden misafirlerimiz iki defa ya da bir defa gelir oldu. Ben bunun şu anda 2024 sonu itibarıyla düşüşe geçeceğine ve 2025 yılının erken rezervasyonlarında bunun yukarıya doğru artış göstereceğine inanıyorum."

Fişini çekip yayınlamak algı'

Ünlü tatil merkezlerindeki “pahalılık” tartışmalarına değinen ÇEŞTOB Başkanı Belge, Türkiye'deki turizm merkezlerinin Yunan adalarıyla karşılaştırılmasından da yakındı.

Belge, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sadece Çeşme'ye özgü bir enflasyon yok. Türkiye'nin gerçeği ancak bizi adalarla karşılaştırmak, elma ile armudu karşılaştırmaktan bile kötü. Elma ile armut yine birbirine yakın. Çeşme'nin bu destinasyon hizmetini Sakız Adası'nda bulamazsınız. Zaten şu anda onlar da fiyatları yükseltmişler ve bize gelen duyumlara göre de artık yavaş yavaş ayaklarını kesti insanlar. Maalesef bir algı oluşturuldu. Çeşme'de herkese uygun tatil imkanı var. Benim genel müdürlüğünü yaptığım dört firma var, dört işletmem var ve bir tanesi de pansiyon. Yazın 2 bin liraya da kalacağınız otel var Çeşme'de, 14 bin liraya da, 10 bin liraya da, 8 bin liraya da. Restoranlar da aynı; yani her restoran farklı ve şu anda kanunen her restoran fiyat listesini koyuyor mu? Koyuyor. Herkes görüyor mu? Görüyor. Arz talep bu. Eğer herkes gidiyorsa, sonra da fişini çekip yayınlamak, algıdan başka bir şey değil."

'Sezon bitti, algı bitti'

Belge, şöyle devam etti: “Bayram süresince 18 bin, 20 bin Sakız Adası'na giriş var ama bize 1 milyon kişi geldi. O konuyla ben hiçbir şekilde karşılaştırmıyorum. Bakın sezon bitiyor, algı bitiyor. Sezon başlamadan algı başlıyor. Bu Çeşme'ye yapılmış çok büyük bir hakaret, ihanet. Çeşme çok farklı bir destinasyon. Eylül ayında denizimize girenler var, ekim ayında da girecekler, kasım ayında girecekler. Bunun havası hiçbir yerde yok. Sezon bitti, algı bitti. Bakın Çeşme, İzmir, Ege, Antalya, Bodrum, Marmaris nereyi sayarsanız sayın Türkiye'deki turizm ne İspanya'da var ne Yunanistan'da var.”