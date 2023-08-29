“Çin’in yasağı kaldırması Türk turizmine doping etkisi yapar”

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi ve Cesa Turizm Seyahat Acentesi Kurucusu Engin Ceylan, dünya turizm pazarında yaklaşık 250 milyar dolarlık bir hacmi olan Çin’in, pandeminin ardından seyahat yasağını kaldırmasının Türk turizmine büyük bir katkı sağlayacağını söyledi.

Çinli turistlerin en çok kültür turizmi ve lüks alışverişe meraklı olduğunu, bu nedenle Türkiye’de başta Kapadokya ve İstanbul olmak üzere İzmir’in de Çinli turistlerin ziyaret noktası olacağına dikkat çeken Ceylan, “Başta Amerika olmak üzere Avrupa ve Türkiye’yi ziyaret ediyorlar.

Çinli turistlerden ciddi bir turizm hareketliliği bekliyoruz. Zaten haftalar öncesinden ufak ufak gruplar gelmeye başlamıştı. Yıl sonuna kadar yaklaşık 300 ila 500 bin Çinli turistin ülkemizi ziyaret etmesini bekliyoruz” dedi. Çin ile olan direkt uçuş sayılarının artırılması gerektiğinin altını çizen Ceylan, “Ege Bölgesi ve İzmir Çinli turistlere hitap eden bir kültürel zenginliğe sahip.Çeşme’deki turizmi 2-3 aydan 12 aya yaymamız gerekiyor” dedi.

Bu bağlamda İzmir'de farklı cazibe alanları yaratılması gerektiğine vurgu yapan Ceylan, "Turizmciler olarak hayalimiz karşımızda duran Yunan adaları ile koordinasyon halinde olmak, Ege’nin Maldivler’ini yaratmak. Ciddi bir kalkınma gerekiyor Ege’de. Bölgede, uçuş sayılarına paralel hızlı bir şekilde yatak kapasitesinin de artması gerekiyor” diyerek işbirliklerine işaret etti.

“2024 iyi bir yıl olacak“

TÜRSAB olarak bir çok fuara katıldıklarını söyleyen Ceylan, “Bu fuarlarda Çin’e yönelik tanıtımlarda bulunacağız. Önümüzde İngiltere’de büyük bir fuar var. 450 metrekare stantla katılıyoruz, bugüne kadar yapılmış en büyük stant olacak. Standımızda ülkemiz turizm kaynaklarını en iyi şekilde tanıtmayı hedefliyoruz” dedi.

Dünyada en kaliteli hizmetin Türk turizm sektöründe olduğuna da değinen Ceylan, “Dünyada en kaliteli hizmeti veren ülke biziz ve bu konuda lideriz diyebilirim. Türk turizmi hızla yükseliyor. 2024 yılı turizm için parlak ve canlı olacak. 2023 yılı sonu itibari ile 50 milyon turist öngörüyoruz. 2024 yılında bu rakam daha da artacak 60 -70 milyonu zorlar. Türkiye bir turizm ülkesi, 12 ay boyunca turizm yapabileceğiniz bir ülke. Dünyada en zengin kültürel mirasa sahip ülkelerden biriyiz. Bu rakamları artırmak bizim elimizde.

Hızla istihdamı artırmalıyız, direkt uçuş sayısını artırmalıyız, konaklama sayısını artırmalıyız, hizmetin daha da iyileştirilmesi ile ülkemize kaliteli turistin daha fazla çekebilir, kişi başı elde ettiğimiz geliri arttırabiliriz. Öte yandan biz turizmcilere hükümetimizin destek vermesini istiyoruz. Hele ki taksitlerin kalkması sonucunda da yerli turisti yurt dışına gönderme konusunda sıkıntı yaşayacağız” diye konuştu.

“iç turizmi de düşünmeliyiz”

Yerli turiste yönelik olarak fiyatların daha uygun seviyelere çekilmesi gerektiğine de vurgu yapan Ceylan, “Enflasyonist ortamı kontrol altına almak için yapılan yurt dışı seyahatlerde kredi kartına taksit uygulamasının kaldırılması sektörü olumsuz etkiledi. Bu karardan bir an önce dönülmesi gerekiyor” dedi. Sektörün en önemli problemlerinden birinin de vize almakta yaşanan zorluk olduğunu kaydeden Ceylan, “Vize probleminde ciddi sıkıntı oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde Avrupa bu işi çözmeli. Sapla samanı ayırmalılar. Biz de turizm acenteleri olarak buradayız elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

“Sağlık turizminde pandemi öncesi performans yakalandı”

Türkiye’nin sağlık turizminde de üst noktalara çıktığının altını çizen Ceylan, İngiltere’den Türkiye’ye direkt uçuşların artmasıyla haftada 75 bin civarında turist gelmeye başladığını söyledi. Ceylan, “Pandemiden önceki rakamları yakalamaya başladık, 3.5 milyona ulaştık. İngiltere’den 2024 yılında 5 milyon turist gelmesini bekliyoruz” dedi.