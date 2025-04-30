Dedeman Hotels & Resorts International’den KKTC’de yeni yatırım

Dedeman Hotels & Resorts International, uluslararası büyüme stratejisi kapsamında önemli bir adım attı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hayata geçirilen ve Dedeman Suites & Residences – Gaziveren Kıbrıs rezidans projesinin lansmanı, İstanbul Büyük Kulüp’te gerçekleştirildi.

Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Banu Dedeman, Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray ve Başkan Vekili Murat Özmestçi, projenin iş ortağı Evergreen Developments Group Kurucu Ortakları Eser Sonat ve Ayhan Erciyas yeni projenin vizyonunu ve Kıbrıs’ın turizmdeki potansiyelini vurguladı.

Dedeman’dan uluslararası vizyon

Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, lansmanda yaptığı etkili konuşmada markanın geldiği noktayı ve vizyonunu şu sözlerle özetledi:

“Dedeman olarak 59 yıllık tecrübemizle yola çıktık. 3 yıl önce başladığımız dönüşüm yolculuğunda, iki markalı bir yapıdan bugün 11 markaya ve 78 otele ulaştık. Artık sadece otelcilik değil, yaşam alanları ve rezidans projeleriyle de misafirlerimizin yanında olmayı hedefliyoruz. KKTC’de hayata geçirdiğimiz Dedeman Suites & Residences – Gaziveren Kıbrıs projesi, bu vizyonun ve cesur büyüme adımımızın çok önemli bir parçasıdır. Kıbrıs sadece kumar turizmiyle anılacak bir yer değildir; tarih, doğa, sağlık ve yaşam kalitesi açısından benzersiz bir potansiyele sahiptir. Biz, bu güzellikleri dünyanın gözleri önüne sermek istiyoruz.”