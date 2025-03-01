DETOUR'dan 10 yenilikçi projeye toplam 25 bin Euro hibe

DETOUR Projesi çerçevesinde, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KUTSO) desteğiyle "KOBİ Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu toplantıda, projenin sürdürülebilir turizme önemli katkı sağlayacağını belirterek, KOBİ'ler ile işbirliği içinde çalışmayı ve bu süreci birlikte yönetmeyi arzu ettiklerini söyledi.

KOBİ'lere önemli katkı

"Proje sonunda Likya Yolu üzerinde seçilecek 10 yenilikçi projeye toplam 25 bin Euro hibe sağlanacak. Bu destekler, bölgedeki KOBİ'lerin dijitalleşmesi, çevresel sürdürülebilirlik uygulamalarının benimsenmesi ve yenilikçi iş modelleri geliştirmesi için önemli fırsatlar sunacak" diyen Zoroğlu, projenin Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Yunanistan ve Bulgaristan'da da uygulandığını dile getirdi.