Doğa tutkunlarının Zigana Dağı eteklerindeki uğrak noktası: Limni

Limni Gölü Tabiat Parkı, adını aldığı krater gölü ve çevresindeki sarıçam, ladin ve köknar ormanlarıyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Park'ta bulunan tesisin işletmecisi Mustafa Eroğlu, kış mevsimine kadar hizmet vermeyi sürdüreceklerini belirtiyor.

Limni Gölü'nün, Zigana Dağı eteklerindeki doğal bir tabiat gölü olduğunu belirten Eroğlu, "Gölün etrafı sarıçam ağaçlarıyla kaplı. Piknik alanları bulunan, kameriyeleri, restoran ve konaklamak için bungalov evleri olan bir tesisimiz mevcut" dedi.