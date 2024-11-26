Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi! Biletler tükendi
Ankara'dan başlayıp 26 saatlik masalsı bir yolculuğun ardından Kars'ta son bulan Turistik Doğu Ekspresi'nin Aralık ayı biletleri tükendi. Kasım ayında 5 bin 250 liradan satışa çıkan biletlerin kısa sürede tükenmesi, seferlerin kış sezonu boyunca yakalayacağı başarının da bir göstergesi oldu. Yetkililer Ocak ayı biletlerinin de büyük bir hızla satıldığı bilgisini paylaştı.
İlk seferini 23 Aralık 2024 tarihinde yapacak olan Turistik Doğu Ekspresi'nin biletleri büyük bir hızla tükendi. Kış sezonuna başarıyla giriş yapan seferlerin bilet fiyatları 5 bin 250 lira olarak belirlenmişti.
Sekiz tane yataklı ve bir tane yemekli vagondan oluşan trende, her yataklı vagon 2 yataklı 10 kompartımandan meydana geliyor. 160 kişilik kapasiteli tren Ankara'dan Kars'a haftanın üç günü, pazartesi, çarşamba ve cuma hareket ediyor. Kars'tan Ankara'ya seferler ise Çarşamba, Cuma , Pazar günleri yapılıyor.
Ankara ile başlayan Doğu Ekspresi'nin yolculuğu, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'un ardından Kars'ta son buluyor. 2 kişilik yataklı oda fiyatları günlere ve seferin yönüne göre 10.500-14.500 TL. arasında değişiyor.