Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi! Biletler tükendi

İlk seferini 23 Aralık 2024 tarihinde yapacak olan Turistik Doğu Ekspresi'nin biletleri büyük bir hızla tükendi. Kış sezonuna başarıyla giriş yapan seferlerin bilet fiyatları 5 bin 250 lira olarak belirlenmişti.

Sekiz tane yataklı ve bir tane yemekli vagondan oluşan trende, her yataklı vagon 2 yataklı 10 kompartımandan meydana geliyor. 160 kişilik kapasiteli tren Ankara'dan Kars'a haftanın üç günü, pazartesi, çarşamba ve cuma hareket ediyor. Kars'tan Ankara'ya seferler ise Çarşamba, Cuma , Pazar günleri yapılıyor.

Ankara ile başlayan Doğu Ekspresi'nin yolculuğu, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'un ardından Kars'ta son buluyor. 2 kişilik yataklı oda fiyatları günlere ve seferin yönüne göre 10.500-14.500 TL. arasında değişiyor.