Dolapdere bölgesi, yeni otel yatırımlarıyla modernleşiyor

Hayati ARIGAN

Taksim ve Nişantaşı gibi turistik ve ticari merkezlere yakınlığı sayesinde stratejik bir konumu nedeniyle Dolapdere’de şehir otellerinin sayısının arttığını söyleyen Özyardımcı, 200 milyon dolarlık yatırımla Dolapdere’de 280 yataklı, 5 yıldızlı yeni otel projesinin tamamlandığını açıkladı.

İklim krizi şehir otelciliğine yaradı

İstanbul’da Fuat Paşa Yalısı Oteli ve Naz City otelini işleten Özyardımcı, Naz City Hotel’in Dolapdere’de konumlanması, bölgenin prestij kazanmasına, ziyaretçi sayısının artmasına ve bölge ekonomisinin gelişmesine katkı sağladığını belirtti. Özyardımcı, İstanbul’daki şehir otellerinin durumunu da değerlendirirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı konaklama istatistiklerinden derlediği verilere göre, Türkiye’deki belgeli otellerde dolulukların temmuz ayında yüzde 71 olduğunu kaydetti. Şehir otellerinin son 2,5 ayda doluluk oranının yüzde 91’ler ulaştığını bunda iklim krizinin etkili olduğunu diler getiren Özyardımcı, “Küresel ısınma ile birlikte yaz aylarındaki aşırı sıcak hava şehir otellerinin doluluk oranını etkiledi. Temmuz ayında yaşadığımız yoğunluğu eylül-ekim ayında yaşadık. Şu anda daha önce yaşamadığımız bir sezon yaşıyoruz” dedi.

Otel restoranları dışarıdan daha ucuz

Otel restoranlarının dışarıdaki restoranlardan daha ucuz olduğuna dikkat çeken Özyardımcı, “Restoran işletmecileri kadar rahat zam yapamıyoruz. Çünkü müşteri hemen buna tepki gösterebiliyor. İstanbul’un en lüks restoranına gittiğimizde normal bir restoranın fiyatlarıyla eşleştirebiliyoruz. Bu da otel restoranlarının ivme kazanmasına sebep oldu” diye konuştu.

Gecelik konaklama ücretinde düşüş var

İstanbul’da ortalama gecelik konaklama ücretinin Eylül 2024’te ortalama 101,1 euro olarak belirlendiğini anlatan Özyardımcı, Ocak 2023’te ise 108 euro olduğunu söyledi. Özyardımcı, enflasyona göre 200- 250 euroya oda satıldığında “Şu an İstanbul bomboş olur” dedi.

“Sağlık turizminin parçasıyız”

Türkiye’yi 2023’te sağlık için ziyaret eden turistlerin 2,3 milyar dolarlık hizmet satın alınması yaptığını ifade eden Özyardımcı, bu alanda konaklama tarafının büyük bir pay aldığına dikkat çekti. “Ameliyat sürecinin başlangıcından taburcu olmalarına kadar bu müşterilerimizin partneriyiz” diyen Özyardımcı, shuttle ile hastaneye gidişlerini gelişlerini sağladıklarını belirtti.