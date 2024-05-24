Dünya turizm kaynaklarını İzmir’e taşıyacağız

Özlem SARSIN

16-21 Ekim 2024 tarihinde İzmir’de düzenlenecek olan SKAL International Dünya Kongresi hazırlıkları başladı. SKAL Dünya Başkanı Annette Cardenas, SKAL İzmir Başkanı Güner Güney, SKAL Eski Dünya Başkanı Hülya Aslantaş, SKAL Türkiye Başkan Vekili Emre Gezgin, Ege Turistik İşletmeler (ETİK) Başkan Yardımcısı Bülent Tercan ve Swiss Otel Genel Müdürü Rıza Elibol’un düzenlediği basın toplantısında her yıl farklı bir ülkede yapılan kongrenin 83’üncüsün İzmir’de düzenleneceği belirtildi.

SKAL International Dünya Başkanı Annette Cardenas, SKAL’ın kuruluşunun 90. yılında dünya kongresinin İzmir’de düzenlenecek olmasından memnuniyet duyduklarını söyleyerek, dünya turizm kaynaklarını İzmir’e taşıyacaklarını belirtti. Cardenas, “İzmir’e dünyadaki SKAL üyelerinin gelecek olmasını yanı sıra bütün dünyaya tanıtmak için çalışacağız. Çok güzel bir ülkeniz ve şehriniz var. Bunu tüm dünyaya duyurmalıyız. Turizmin gelişmesi için elimizden geleni yapacağız.

Bu kongre ile dünyadaki turizmcilerin İzmir’i tanımalarına katkıda bulunacağız. İzmir’e dünyayı taşıyarak Türk kültürünün zenginliğini tanıtacağız” dedi. SKAL İzmir Başkanı Güner Güney, SKAL Dünya Kongresini İzmir’e getirmeyi başardıklarını söyleyerek, SKAL’ın sektörün ilk ve en eski turizm örgütü olduğunu belirtti. İzmir’in tarihi bir fırsat elde ettiğini ifade eden Güner, “Turist sayımızı, yatırım sayımızı artırmak açısından tarihi bir fırsattır.

İzmir’de kongre tarihi boyunca otellerde doluluk oranı artacak. İzmir ekonomisinde bir canlanma olacak. Pozitif bir etki olacaktır. Yapılan araştırmalara göre Kongre sonrasında da yüzde 30 turist sayısında bir artış yaşandığı gözlemlendi. Karar verici tur operatörleri, otel sahipleri burayı gördükten sonra, önümüzdeki dönemlerde çarpan etkisi yaratacağına inanıyoruz” dedi.

Kente dünya çapında bilinirlik sağlayacak

SKAL Dünya geçmiş dönem başkanı Hülya Aslantaş da SKAL bu sene 90. yaşını kutladığını söyleyerek, 90 yılda 83 kongre yapıldığını ve 83. Kongre olan İzmir kongresinin Türkiye’de düzenlenen 4. Kongre olacağını belirtti. Geçtiğimiz yıllarda da İstanbul ve Antalya’da düzenlendiğini belirten Aslantaş, “Amacımız kongreyi İzmir’e de getirmekti.

İzmir dünyanın maalesef tam tanımadığı, çok iyi saklanan bir hazinesidir. Dünya turizmcilerini bir araya getirerek onlara bire bir yerinde göstermek büyük bir şans olacak. SKAL dünya profesyonellerini bir araya getiren cemiyet. Bu tip kongrelerin çok faydası oluyor. İstanbul’da kongremizin faydalarını gördük. Tanınırlık, bilinirlik artıyor. Bütün Türkiye’de yaklaşık 700 üyemiz var. 15 noktadayız. Herkes el birliği ile bu kongre için çalışıyor” dedi.

Swiss Büyük Efes Oteli Genel Müdürü Rıza Elibol da otelin kongreye ev sahipliği yapacak olmasından dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, “SKAL’ın 83. Dünya Kongresini yapmak hepimiz için bir onurdur. Bu fırsat pek çok aday arasından İzmir’in kazanması büyük bir başarı. 500’den fazla turizm kuruluşu ve temsilcileri İzmir’e gelecek. Swiss Otel İzmir olarak ev sahipliği yapmak bizim için çok değerli. İzmir’in misafirperverliğini konuklarımıza göstereceğiz” dedi.

Turizm yatırımcıları İzmir'de

SKAL Türkiye Başkan Yardımcısı Emre Gezgin SKAL’ın dünya kongresinin 1934 yılından bugüne düzenlendiğini ve çok önemli bir organizasyon olduğunu söyleyerek, “Dünya kongresi İzmir’e dünyanın en etkin turizmcilerini getiriyor ve karar vericilerini getiriyor. Sürdürülebilir turizm aksanını en iyi yansıtan şehir olan İzmir’e getiriyoruz. Uluslararası katılımın yanında ulusal katılım da olacak. İzmir SKAL Kulübü daha önce yapılmamış bir şeyi yapmayı başardı” dedi.

"Kongre İzmir için çok önemli"

ETİK Başkan Yardımcısı Bülent Tercan İzmir’in Türkiye turizm gelirlerinden yüzde 30 pay alırken bunun zaman içinde yüzde 4’e gerilediğine dikkat çekerek, “İzmir’de bir hazine var. Bunu dünyaya tanıtıp turiste, dövize çevirmemiz lazım. Türkiye bu sene 60 milyar dolar turizm geliri ve 60 milyon turist hedefliyor. İzmir Türkiye ekonomisine görevini yapmamış konumuna düşüyor. Böyle bir handikap var. Bu yüzden bu kongre İzmir için çok önemli” dedi.