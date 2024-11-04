Dünyada en fazla turizm geliri elde eden 6'ncı ülke: Türkiye

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan başkanlığında yapılan Kamu Taşınmazı Tahsis Müzakeresi'nde söz alan Alpaslan: "En fazla turizm geliri elde eden 6'ncı ülke konumundayız. İnşallah bu sene 61 milyon olarak revize ettiğimiz turist sayısı ve 60 milyar dolar turizm gelirimizle daha üst sıralara yükselmeyi beklemekteyiz. Artık Türkiye turizmde dünyada en iddialı ülkelerden birisi haline gelmiş durumda" dedi.

Türkiye'nin turizmde 100 milyar dolar hedefine doğru yol aldığını belirten Alpaslan, kamu arazilerini turizm yatırımcılarına sunarak, yeni yatırımların kazandırılması çalışması içerisinde olduklarını belirterek, müzakerenin hayırlı olmasını diledi.

Toplantıda, Turizmi Teşvik Kanunu kapsamındaki "Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca turizm yatırımcılarının başvuruda bulundukları taşınmazlar için sosyal ve teknik altyapıya katılım payının belirlenmesi müzakereleri yapıldı, turizmcilerden teklif alındı.