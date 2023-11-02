Enflasyona karşı erken rezervasyon dönemi başladı

2023 yılında yaşadığımız deprem felaketi ve yüksek enflasyon sonucu olarak artan maliyetler gibi etkenlerle beklenen ivmeyi yakalayamayan iç pazarda, erken rezervasyon hazırlıkları tamamlandı. Airbnb’ye uygulanacak yaptırımların da 2024 yılındaki hareketliliği artıracağını kaydeden tatil.com Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, “Günlük kiralık ev uygulamalarının denetim mekanizmasının yeterli olmadığından dolayı, geçtiğimiz sezon sektörü etkilediğini düşünüyorum. Artan maliyetlerin geceleme fiyatlarına mecburen yansıtılması da sezonu yavaşlatan faktörlerden biri oldu” dedi.

Erken rezervasyon avantajlarının, enflasyon maliyetlerinden etkilenmemek adına önemli olduğunu belirten Becer, “Yıl sonuna kadar yüzde 65’lik bir enflasyon öngörüsü var. Erken rezervasyon döneminde yüzde 50’ye yakın indirimler mevcut. Şimdiden tatil planlamak, tatilcilere ciddi avantajlar sunacak. ”diye konuştu.

2023 fiyatlarıyla 2024’de tatil yapma fırsatı

Önümüzdeki yaz döneminde maliyet artışlarının geceleme fiyatlarına yansıyacağını belirten Becer, “Erken rezervasyon dönemi tatilciler için önemli bir fiyat avantajı sağlıyor. Turizmciler de şimdiden yapılan rezervasyonla rahat bir nefes alıyor. Karşılıklı kazanç elde edilen bu dönemin iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İstenilen tesiste yer bulabilmek, uygun fiyatla rezervasyon yapmak mümkün olurken, iptal garantisi de çıkacak herhangi bir problemde sorun teşkil etmiyor. Bu dönemi hem biz acenteler, hem de otelciler iyi değerlendireceğiz” diye konuştu.

Yılın 12 ayı turizm!

Turizmciler olarak Türkiye’de 12 ay turizm misyonunu benimsemeleri gerektiğini vurgulayan Becer, “Turizm sektörünü sadece deniz, güneş tatilinden ibaret görmememiz gerekiyor. Kültür turları, kış turizmi, termal turizm gibi alanlarda da pazarlama faaliyetlerine hız kazandırmamız gerekiyor. Acenteler olarak bu alanlara da tıpkı yaz sezonu gibi hazırlanıp, ağırlık vermemiz gerekli” dedi. Kış turizminden de ümitli olduklarını belirten Ramazan Becer, “Türkiye’de kış turizmi pandemi ile birlikte ilgiye muhtaç duruma geldi. Turizmciler iç pazarda resort turizmine ağırlık verirken, hava şartlarının da olumsuz ilerlemesiyle kış turizminde umduğumuzu bulamadık. Bu yıl için kış otellerimize ağırlık verdik ve şimdiden kış otellerinde erken rezervasyona başladık” dedi. Doluluk oranlarının Ekim ayı itibariyle hareketlendiğini kaydeden Becer, “Uludağ, Palandöken, Erciyes ve Kartalkaya’da hareketlilik başladı. Bu sezonu güzel geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

2028’de 100 milyar dolar hedefe adım adım!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açıkladığı 2028 yılında 100 milyar dolarlık hedefin yakalanmasının mümkün olduğuna vurgu yapan Becer, “Turizm sektörümüzde ürün ve pazar çeşitliliğimiz, bu hedefi yakalamamız için uygun. Dünya standartlarında tesislerimiz var. Türkiye dünyanın en güzel destinasyonları arasında bulunuyor. Bu hedefleri tutturabilmemiz için tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ihtiyacımız var. Biz tatil.com olarak bu yolda tüm tanıtım desteklerini vermeye hazırız” diye konuştu.