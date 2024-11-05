Ersoy: Türkiye turizmde farklı pazarlara odaklanmaya devam edecek

Antalya Kültür Yolu Festi­vali için kentte bulunan Ersoy, bu yıl 16 şehirde düzenlenen festivallerin son du­rağının Antalya olduğunu söy­ledi. Kentte 7'den 70'e her yaş grubundan ve her kesimden va­tandaşa hitap eden çok sayıda et­kinlik yapılacağını anlatan Er­soy, "Antalya 2,7 milyon nüfusa sahip ama çok fazla ülkenin va­tandaşına da ev sahipliği yapıyor. Sadece turist olarak değil yerle­şik olan yabancılar da var.

Ayrıca çok yoğun turist alan bir şehri­miz. Şu anda da ilçeler dahil bü­tün oteller dolu. Antalya'da ina­nılmaz bir doluluk ve turist yo­ğunluğu var, bu da festivali çok renkli hale getiriyor" diye konuş­tu. Ersoy, kentteki etkinliklere vatandaşların yanı sıra yabancı­ların da yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çekti.

"Avrupa'nın en geniş kapsamlı festivali olarak kabul ediliyor"

Festivallerin Türkiye'de mar­kalaşma sürecini tamamladığını ve Avrupa Festivaller Birliği’ne kabul edildiğini belirten Ersoy, "Şu anda Avrupa'nın en geniş kapsamlı festivali olarak kabul ediliyor. Biz de 'Artık uluslara­rası bilinirliğini ve markalaş­ma sürecini de artırarak devam edelim' dedik. Yurt dışından çok önemli sanat kurumları ve sanat­çılar da festivalde yer aldı. Ulus­lararası yönünü de artırarak de­vam ettiğimiz bir festival haline geldi" dedi.

Festivallerin kentlerde hem şehir içinde hem de komşu kent­lerden trafik oluşturduğunu vur­gulayan Ersoy, İstanbul ve Antal­ya gibi kentlerde ise uluslararası trafiğin arttığını dile getirdi.

Özellikle turizm kentlerinde festivalleri sezon başına ya da so­nuna denk getirmeye çalıştıkla­rını aktaran Ersoy, "Böylece tam sezon bitti derken sezon uzasın. Bu sene Antalya'da turizm çok iyi gidiyor. Özellikle yüksek se­zon zaten 15 Kasım'a kadar uza­dı.

Hatta 15 Ekim'de inşaat ya­sakları bitiyordu, 1 Kasım'a ka­dar uzatma gereği duyduk turizm bölgelerine çok yoğun akın oldu­ğu için. Kışın da birçok otel aç­maya karar vermiş, kışın da bu yoğunluk devam edecek" ifadele­rini kullandı.

Bakan Ersoy, 2018'deki strate­ji değişikliğinin ve atılan adımla­rın olumlu sonuçlarının meyve­lerini topladıkları dile getirdi. Yı­lın üçüncü çeyreğindeki turizm rakamlarının oldukça iyi geldiği­ni aktaran Ersoy, "Ekim, kasım ve aralık verilerinin de çok iyi gele­ceği gözüküyor. 60 milyon turizm hedefimizi 61 milyon olarak yuka­rı yönlü revize ettik.

O sayıyı da ge­çeceğiz diye umuyorum. 60 milyar dolarlık gelir hedefimizi de inşal­lah yılsonunda yakalayacağız. An­talya'da da 17 milyonu geçeceğiz demiştik. Şu anda 16 milyonu geç­ti. Rahatlıkla 17 milyonu geçeriz" değerlendirmesinde bulundu.

Geleceğe Miras Projesi kap­samında bu yıl ören yerlerinde yoğun kazıların sürdürüldüğü­nü ve önemli eserlerin envante­re kazandırıldığını bildiren Er­soy, Gece Müzeciliği uygulama­sının da yoğun ilgi gördüğünü ve turizm rakamlarında etkisi­nin gözlemlendiğini dile getirdi.

Yeni bir turizm ürününün orta­ya çıktığını anlatan Ersoy, “Gün­düz gelen, gece de gelip görmek istiyor. Birdenbire Türkiye'de yeni bir cazibe ürünü oluştur­duk. Başta şehir merkezinde ve yakınlarındaki bütün ören yer­lerine Gece Müzeciliğini aşa­malı şekilde yaymak istiyoruz. Son olarak 29 Ekim'de Uçhisar ile Göreme beldeleri arasındaki Güvercinlik Vadisi'ni aydınlat­tık. İnanılmaz bir etki oldu. Bu da bizi çok motive ediyor" dedi.

“Yavaş yavaş, sindire sindire ürün sayısını artırmak istiyoruz”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gelecek yıl için turizmdeki öncelikli hedeflere ilişkin ise şöyle konuştu: "Pazar çeşitliliğini, Asya ve Amerika pazarlarında çeşitliliği artırmaya devam ediyoruz. Mesela Çin'den geçen sene 280 bin yolcu almıştık, bu sene 600 bine yakın yolcu alacağız. Orada 2,5 milyona kadar çıkmayı hedefliyoruz.

Amerika kıtasında 2022'de 1 milyonu, 2023'te 1 milyon 380 bini yakaladık. Bu sene 1,5 milyon sayısını geçeceğiz. Orada 2,5 milyona kadar çıkabileceğimiz bir performans görüyoruz. Yeni pazarları hareket ettiriyoruz. Antalya genelinde de Polonya, Çek pazarı gibi veya buranın önemli pazarlarından Almanya’da çok ciddi büyüme ve sıçramalar artarak devam edecek." Türkiye'deki ürün çeşitliliğine de işaret eden Ersoy, sadece yolcu sayısını artırmak değil farklı ülkelerden yolcu getirmek istediklerini belirtti.

Ersoy, “Sadece deniz, kum ve güneş ile ön plana çıkıyorduk. Şimdi 60'tan fazla ürünle ön plana çıkıyoruz. Bu ürün çeşitliliği 100'e kadar çıkabilir. Yavaş yavaş, sindire sindire ürün sayısını artırmak istiyoruz. Hem dünyanın birçok noktasından, hemen hemen tamamından yolcu alan bir ülke haline geldik. Böylelikle turizmi 81 vilayete ve 12 aya yaymış oluyoruz" diye konuştu.