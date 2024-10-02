Gece Müzeciliği uygulamasında ziyaretçi sayısı 350 bini aştı

Kültür turizminde yeni bir dönemin kapılarını aralayan uygulama, ören yerlerini ve müzeleri gece saatlerinde ziyaret etmek isteyenler için büyük bir fırsat oldu. Nisan-eylül arasında, İzmir Efes Ören Yeri'ni 284 bin 240, Denizli Hierapolis'i ise 76 bin 975 kişi ziyaret etti. Böylece 361 bin 215 ziyaretçi Gece Müzeciliği kapsamında tarihi mekanlarda ağırlandı.

Sosyal medya hesabından konu ile ilgili paylaşımda bulunan Ersoy, İzmir Efes ve Denizli Hierapolis (Pamukkale) gibi eşsiz mirasları 361 bin 215 ziyaretçinin gece atmosferinde keşfettiğini bildirdi ve ekledi: "Önümüzdeki yıllarda farklı yerlerde de Gece Müzeciliği uygulamalarımızı hayata geçirip ülkemizin kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere ulaştıracağız. Turizmi dört mevsim canlı tutma hedefimize büyük katkı sağlayan projede emeği geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.