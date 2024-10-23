Geceleme sayısı geriledi seyahat harcaması arttı

Yerli turist bu yılın ikinci çeyreğinde seyahate daha fazla harcarken, konaklama sayısını düşürdü. Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm verilerini açıkladı. Buna göre, bu yılın ikinci çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 16 milyon 148 bin kişi seyahate çıktı.

Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 23,3 artarak 19 milyon 830 bine yükseldi. Söz konusu çeyrekte seyahate çıkanlar 118 milyon 258 bin geceleme yaptı. Geçen yılın ikinci çeyreğinde 6,1 olan ortalama geceleme sayısı 6 oldu.

Yakınları ziyaret ilk sırada

Yerli turistlerin yurt içinde yaptık­ları seyahat harcamalarının tutarı söz konusu dönemde yüzde 115,8 artarak 103 milyar 114 milyon 141 bin lira ola­rak gerçekleşti. Bu harcamaların 92 milyar 772 milyon 553 bin lirayla yüzde 90’nı kişisel harcamalar, 10 milyar 341 milyon 588 bin lirayla yüzde 10’unu ise paket tur harcamaları oluşturdu. Seya­hat başına yapılan ortalama harcama ise 5 bin 200 lira olarak kayıtlara geç­ti. İkinci çeyrekte toplam seyahat har­camalarında

en fazla payın yüzde 33,1 ile yeme-içme, yüzde 27,3 ile ulaştırma ve yüzde 14,1 ile konaklamada olduğu görüldü.

Harcama türlerinin geçen yılın ay­nı dönemine göre değişim oranları in­celendiğinde ise yeme-içmede yüzde 117,1, ulaştırmada yüzde 123 ve konak­lamada yüzde 112,2 artış oldu.

Nisan-haziran döneminde yakınla­rı ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 62,4 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 31,6 ile “gezi, eğlence, tatil” ve yüzde 2,7 ile “sağlık” izledi.

Bu dönemde seyahate çıkanlar 86 milyon 604 bin geceleme sayısıyla en çok “arkadaş veya akraba evinde” kal­dı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 13 milyon 925 bin gecelemeyle “kendi evi” yer alırken, “otel” 10 milyon 308 bin geceleme sayı­sıyla üçüncü sırada kayıtlara geçti.