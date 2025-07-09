Goga Beach lüks tatili ulaşılabilir fiyatlarla sunuyor

Kilyos sahilinde açılan Goga Beach, Bali ve Tulum esintilerini İstanbul’a getiriyor; sanat, spor ve ulaşılabilir lüksle dolu bir plaj deneyimi sunuyor.

Yaklaşık 250 metrelik sahil bandı ve 1500 kişilik kapasitesiyle bölgenin en büyük özel plaj işletmelerinden biri olan Goga Beach, Bali ve Tulum sahillerinden ilham alan atmosferiyle öne çıkıyor.

Tesiste plaj voleybolu, su sporları, sanat temalı açık hava alanları, çocuk ve dinlenme bölümleri gibi birçok aktivite yer alıyor.

Giriş ücretine tüm hizmetler dahil

Giriş ücretine duş, kabin, şezlong, şemsiye, otopark ve Wi-Fi gibi hizmetlerin dahil olduğu işletmede, ekstra ücret uygulamalarıyla karşılaşılmıyor. Hafta içi tek kişi giriş ücreti 600 TL, hafta sonu ise 900 TL olarak belirlenmiş durumda. Sezonluk üyelik seçenekleri ise bireysel ve aile paketleriyle sunuluyor.

Güvenlik ve hizmet standartları yüksek

Plajda profesyonel cankurtaranlar, ambulans destekli sağlık ekibi ve gelişmiş güvenlik altyapısı da bulunuyor. Tesis ayrıca, özel “bucket menü” konseptiyle Loca alanlarında servis edilen içecek ve atıştırmalıklarla da genç kullanıcı kitlesine hitap ediyor.