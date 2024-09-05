Golf turizminde yeni pazar hedefi: Polonya

Dünya çapında ses getiren spor organizasyonlarında Tiger Woods, Rory McIlroy, Justin Rose gibi golf dünyasının önde gelen isimlerinin ağırlandığı Belek'te, turizmin çeşitlendirilmesine de katkı sunan spor dalı için İngiltere başta olmak üzere farklı ülkelerden rezervasyon yaptırılıyor.

12 ay boyunca turizm yapılan tek destinasyon golf

Belek bölgesinde yer alan bir golf kulübünün genel müdürü Hasan Ceylan, Belek'teki golf sahalarının fiyat performansının çok iyi olmasının tercih nedeni olduğuna dikkat çekti ve şunları kaydetti: "Golfte 2024'ü iyi seviyede kapatacağız. 2025 için rezervasyonlar çok iyi görünüyor, Talep her geçen gün artıyor. Sezonu yüzde 90 dolulukla geçiriyoruz. 16 sahada 680 bin golfçüyü ağırlayabiliriz. Bunun için çok daha fazla direkt uçuşun olması gerekiyor. 12 ay boyunca turizm yapılan tek destinasyon golf. Golf sayesinde kışın otellerimizi kapatmıyoruz, istihdamın sürekliliğini sağlıyoruz."

Yeni hedef pazar Polonya

2023'te 120 bin golfçünün geldiği Belek'i 2024'ün ilk 6 ayında 75 bin golfçünün tercih ettiğini, 2025'te ise en az 140 bin golfçü hedeflediklerini söyleyen Millennium Golf acentesinin yönetim kurulu başkanı Öner Uygun, "2025 için yapılan rezervasyonlar da bu yılın yüzde 15 üzerinde" diye konuştu.

İngiltere'den yılda 10-12 bin civarında golfçünün geldiğini bildiren Uygun, pazar çeşitlendirmek için çalışma yürüttüklerini ifade etti. Polonya'nın hedef pazarları arasında yer aldığını bildiren Uygun, "Polonya'da acente kurulumu gerçekleştirerek, bu pazara da girdik. Önümüzdeki sene ve sonraki senelerde Polonya'dan çok iyi sayıları ülkemize getireceğiz. Polonya'ya 12 ay boyunca direkt uçuş var, bu avantaj sağlıyor. Golf, bulunduğu ülkelere çok ciddi katma değer sağlıyor" dedi.