Günübirlik kiralanan evlere vergi ve sertifika şartı yolda

Mehtap HALICI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, günübirlik kiralanan evlerle ilgili bakanlığın mevzuat çalışması başlattığını ve yılsonuna kadar bu mevzuatın hayata geçirileceğini söyledi.

Bu tarz evlere ilişkin sertifika belgelendirme şartı getireceklerinin altını çizen Bakan Ersoy, elde edilen gelirden vergi alınacağını belirtti. Günübirlik kiralanan evlere yönelik çalışmaların devam ettiğine işaret eden Mehmet Nuri Ersoy, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bu belgeyi almak zorunda olacaklar ve konaklayan kişileri düzenli olarak bildirmekle yükümlü olacaklar. Elde ettikleri gelirle ilgili bir vergileri olacak.

O vergiyi de Maliye ve Hazine Bakanlığı’na yatırmak zorunda kalacaklar. Artık hepsi kayıtlı bir ekonomi haline gelecek. Bu rekabet eşitliğini sağlamak açısından önemli. Dünyada nasıl oluyorsa Türkiye’de de o şekilde olacak” dedi. Bu modelin bir turizm şekli olduğunu ve bu tür bir sisteme karşı olmadıklarına da dikkat çeken Bakan Ersoy, “Bu da bir turizm şeklidir.

Bunun tüm dünyada talebi var. Bizde de bu talep var ve bu talepten yararlanmamız gerekiyor” şeklinde konuştu. Turistlerin ortalama kalış sürelerinde düşüş yaşandığını ve bu düşüşün nedenlerine değinen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 10,5 olan kalış süresinin 2023'ün ilk 6 ayında 9,9’a gecelemeye gerilediğini söyledi.

Ruslar Türkiye’de ‘ev’lendi, doluluklar etkilendi

Ersoy, sözlerine şöyle devam etti: “Deprem sonrasındaki seçim sürecinin olumsuz yansımaları oldu. Bir diğer hususta başta Rusya ve Rusça konuşan vatandaşların geçmiş yıllarda konut alımları ve aldıkları bu konutlarda da otel yerine konaklamaları oldu. Hatta yurtdışındaki turistlere evlerini kiraladılar. Dünyadaki alım gücünün daralması da bu doluluklara etki etti. Turistler geçen sene 14 gece kaldığı yerde, bu sene 10 gece konakladı. Geçen sene 5 yıldızlı otelde kalıyorsa bu sene 4 yıldızlı otelde kaldı.”

Kültür yolu festivali 11 şehirde başlıyor

Kültür yolu festivallerinin uluslararası turizm için önemli olduğunu ifade eden Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl 5 farklı şehirde 7 festival gerçekleştirildiğini söyledi. Festivallerin 362 ayrı mekânda 4 binden fazla etkinlikle 20 binden fazla sanatçı ve 33 milyon seyirci katılımıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Ersoy, “2023’de 11 ayrı şehirde 500’den fazla mekânda 30 bine yakın sanatçı katılımıyla 4 binden fazla etkinlik planlanmaktadır” diye konuştu.

2020’de Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’yle ilk çalışmalarını başlattıklarını hatırlatan Ersoy, “Deprem nedeniyle bu yıl festivalleri iptal etmek zorunda kalmıştık. Onları da sonbaharda dâhil ederek 11 şehirde bu haftadan itibaren festivallere başlıyoruz. Nevşehir ile festivallerimiz başlıyor. Trabzon, Erzurum, Çanakkale, Gaziantep, Ankara, Konya, İstanbul, İzmir ve Antalya’da devam edecek” diye konuştu.

Turizm gelirleri %27 arttı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, düzenlediği basın toplantısıyla turizmde 2023 yılının ilk 6 aylık verilerini paylaştı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de turizm alanında 2023 için 60 milyon ziyaretçi hedefi koyduklarını söyleyen Bakan Ersoy, “Daha ilk 6 ayda ziyaretçi sayısı yüzde 17,5 artışla 22 milyon 945 bin kişi oldu. İlk 6 ayda turizm geliri ise yüzde 27 artışla 21 milyar 734 milyon dolar olarak gerçekleşti” dedi.

Türkiye’nin dünyada en fazla etkili tanıtım yapan ülke olduğunu söyleyen Ersoy, yeni kaynak destinasyonlarının geliştirilmesinde ve ürün çeşitlendirmesinde çok ciddi yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Özellikle son birkaç yıldır 200 ülkede tanıtım yapıyoruz. Sosyal medyada özellikle dijital pazarlama diye baktığınızda 5 yıl önce ilk 20'ye giremeyen Türkiye, şu anda Go Türkiye platformu ikinci sıraya kadar geldi. TikTok'ta da 3'üncü sıraya gelmeyi başardı" diye konuştu.

Michelin Rehberi’ne İzmir ve Bodrum da ekleniyor

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin Rehberi’nde, İstanbul’un ardından İzmir ve Bodrum da değerlendiriliyor. Bodrum ve İzmir’in kültürel ve turistik önemine dikkat çeken Bakan Ersoy," İzmir ve Bodrum için ilk kez seçilecek restoranlar, rehberin İstanbul’daki ikinci seçkisiyle birlikte 9 Kasım tarihinde İstanbul’da düzenlenecek özel bir törenle duyurulacak” dedi. Ersoy, Michelin’in, geçen yıl Ekim ayında yaptığı açıklama ile İstanbul’daki 53 restoranı uluslararası Michelin seçkisi listesine aldığını sözlerine ekledi.