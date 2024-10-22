İkinci çeyrekte 16 milyon kişi seyahat etti, harcama tam ikiye katlandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan, mayıs ve haziran aylarından oluşan ikinci çeyreğe ilişkin seyahat rakamlarını açıkladı.

Buna göre yurt içinde ikamet eden 16 milyon 148 bin kişi seyahate çıkarken, ülke içindeki seyahat sayısı önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 23,3 artarak 19 milyon 830 bin seyahat olarak gerçekleşti.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 118 milyon 258 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6 gece oldu.

'Turizm enflasyonu' yüzde 115!

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 115,8 artarak 103 milyar 114 milyon 141 bin TL olarak gerçekleşti.

Bu harcamaların yüzde 90'nını 92 milyar 772 milyon 553 bin TL'yle kişisel harcamalar, yüzde 10'nunu ise 10 milyar 341 milyon 588 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 5 bin 200 TL oldu.

Harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 33,1 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 27,3 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 14,1 ile konaklama harcamaları sahip oldu.

Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 117,1, ulaştırma harcamalarında yüzde 123 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 112,2'lik artış görüldü.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 86 milyon 604 bin geceleme sayısıyla en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 13 milyon 925 bin geceleme ile kendi evi yer alırken, otel 10 milyon 308 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

Yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 62,4'le ilk sırada yer aldı. Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 31,6 ile gezi, eğlence, tatil, üçüncü sırada ise yüdze 2,7'yle sağlık yer aldı.