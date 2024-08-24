İlk 7 ayda 28,9 milyon turist geldi

Hamide HANGÜL

Bacasız sanayi turizmde ülkemize gelen turist sayısı artmaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, bu yıl temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,60 artarak 7,33 milyon kişiye yükseldi. Yılın ilk 7 ayında ise toplam yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,27 artarak 28,98 milyon kişiye ulaştı. Verilere göre, bu yılın ilk yedi ayında en fazla turist 3 milyon 611 bin 218 ziyaretçiyle Rusya Federasyonu’ndan geldi. Almanya 3 milyon 502 bin 628 ziyaretçi ile ikinci ve İngiltere 2 milyon 434 bin 333 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. İran ve Bulgaristan ise dördüncü ve beşinci sıraları paylaştılar.

Temmuzda 7.3 milyon ziyaretçi

Aylık bazda incelendiğinde temmuzda, en çok ziyaretçi gönderen ülke 3 milyon kişi ile Almanya oldu. Bu ülkeyi 922 bin 294 kişiyle Rusya, 660 bin 906 kişiyle İngiltere izledi. İngiltere’yi Polonya ve İran takip etti. Söz konusu 7.3 milyon ziyaretçilerin 294 bin 428’inin (yüzde 4,01) günübirlikçiler oluşturdu. Bölgelere göre incelendiğinde, bu yıl temmuzda Batı Asya ülkelerinden gelen turist sayısı yüzde 30,6 düşüş gösterirken, diğer Güney Asya’dan yüzde 17,61, toplam Güney Amerika’dan yüzde 24,43 artış kaydetti. Arjantin’den gelen turist sayısı yüzde 46,35, Brezilya’dan yüzde 29,91, Venezuela’dan yüzde 13,67 artış gösterdi. Avrupa’dan gelen turist sayısı ise geçen ay yüzde 6,48, ABD’den yüzde 12,54, Okyanusya’dan yüzde 7,14, BDT ülkelerinden yüzde 3,86 artış kaydetti.

Bu yıl temmuzda Almanya’dan gelen turist sayısı yüzde 9.97 artarken, bir önceki yıl yüzde 16,69 düşüş gösteren Danimarkalı ziyaretçiler yüzde 3,69 arttı. Hollanda ise aynı dönemde yüzde 5,39 olan düşüşünü 3,79’luk artışa bırakırken, İspanya’dan gelen turist de yüzde 1,10’luk gerilemenin yerini yüzde 36,24 artış aldı. İtalya yüzde 46,5, İsveç yüzde 2,78, İngiltere yüzde 15,05, İzlanda yüzde 12,03 artış gösterdi.

En fazla ziyaretçi İstanbul’a

Yabancı ziyaretçilerin temmuzda en fazla giriş yaptıkları sınır kapısı ise 2,6 milyon kişiyle Antalya, 1,9 milyonla İstanbul, 803.3 bin kişiyle Edirne, 699 bin kişiyle Muğla ve 302 bin kişiyle İzmir oldu. Türkiye’ye bu yıl ocak-temmuz döneminde gelen yabancı ziyaretçilerin en fazla giriş yaptığı sınır kapısı yüzde 36.12’lik oranla İstanbul olurken, bunu yüzde 29,30'la Antalya, yüzde 9,85'le Edirne, yüzde 6,6 ile Muğla ve yüzde 3,21’lik oranla Artvin takip etti.

Avrupa şampiyonası ve FTI iflası Almanya'dan gelişi etkiledi

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Avrupa’daki Futbol Şampiyonası ve tur operatörü FTI'ın iflas etmesinin etkisiyle bu yıl temmuzda Avrupa ve özellikle Almanya’dan gelen turist sayısının beklentilerin altında kaldığını söyledi. İlk 7 ayda ise Antalya’ya gelen turistin %13 arttığına işaret eden Kavaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Futbol şampiyonası ve olimpiyat nedeniyle Avrupa’dan gelen Türk vatandaşları, sayısı beklenenden az oldu. 7 ayda Antalya'ya 750 bin turist bekleniyordu. Ancak 562 bin kişi geldi. Bu Almanya’dan gelişleri de etkiledi. İlk 7 ayda yüzde 8 artışla, 1 milyon 770 bin kişi geldi. Bu da başarılı bir rakam. Rusya’dan yüzde 10 artış var. Toplamda yüzde 10 artış oldu. Son dönemlerin en iyi temmuz aylarından biriydi. Antalya’ya toplam 2 milyon 742 bin kişi geldi, ağustosta 2 milyon 850 bin olmasını bekliyoruz. Antalya’da ağustos sonu 11 milyonu geçeriz, hedefimiz yıl sonunda 17 milyon kişiyi geçmek.”

Arap turist azalırken, Çin yükselişe geçti

Ülkelerine göre incelendiğinde, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) gelen turist sayısı yüzde 46,25, Kuveyt’ten yüzde 37,21, Katar’dan yüzde 31,21, Suudi Arabistan’dan yüzde 9,86 azalış gösterdiği belirlendi. Asya'da bazı ülkelerden gelen turist sayısı yükselişe geçerken, en fazla artış Çin’den geldi. Böylelikle Güney Asya bölgesinde en fazla turist yüzde 73,2 artışla Çin Halk Cumhuriyeti’nden gelirken, bunu yüzde 56,81'le Endonezya, yüzde 24,55'le Singapur, yüzde 12,22'yle Bangladeş, yüzde 16,88'le Hindistan, yüzde 8,94'le Filipinler izledi