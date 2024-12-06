İRO’da seçim yarışı kızıştı, eski ataşe adaylar arasında

5 bine yakın rehberi kapsayan Türkiye’nin en büyüğü İstanbul Rehberler Odası’nda şu ana kadar 5 aday yarışacak. 8 Aralık’ta yapılacak 5’inci Olağan Genel Kurulu toplantısında yapılacak seçimde Selçuk Eracun, Ercan Önder, Ömür Kahraman gibi isimler yarışacak.

Adaylar arasında en dikkat çeken ise Ercan Önder. Geçmişte Tekel Genel Müdürlüğü’nde kariyerine başlayan ve İhracat Sorumlusu-Şube Müdürlüğü görevlerini yürüten Ercan Önder, 2005 yılında Turizm Bakanlığı bünyesine katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na uzman olarak giren Önder, Türkiye’nin Almanya’daki Frankfurt Başkonsolosluğu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Ataşeliği görevini yürüttü.

İstanbul İl Turizm Müdürlüğü’nde denetmenlik de yapan Önder, 2018 yılında Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği bölümünden mezun oldu. Almanca bilen Önder, Rehberlik Kokartı sahibi.