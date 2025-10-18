İzmir’in Barbaros köyü dünyanın en iyi turizm köyü seçildi

İzmir’in Urla ilçesinde yer alan Barbaros Köyü, dünya çapında büyük bir başarıya imza attı.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından her yıl düzenlenen “Best Tourism Villages” (En İyi Turizm Köyleri) programı kapsamında yapılan değerlendirmelerde, Barbaros Köyü “dünyanın en iyi turizm köyü” seçildi.

Sürdürülebilir turizmin örnek köyü

Barbaros Köyü, sürdürülebilir turizm uygulamaları, çevreye duyarlılığı ve kültürel mirasa sahip çıkan yapısıyla dikkat çekti.

UNWTO’nun değerlendirmesinde köyün; yerel üretimi destekleyen yaklaşımı, toplumsal dayanışmayı güçlendiren yapısı, doğal kaynakları koruma politikası ve geleneksel yaşam biçimini turizme entegre etme başarısı öne çıktı.

Köy, bu özellikleriyle yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde örnek gösterilen yerleşimler arasına girdi.

Festivalleri ve kültürel etkinlikleriyle tanınıyor

Barbaros Köyü, özellikle Oyun ve Oyuncak Festivali, el yapımı ürün pazarı ve zeytinyağı üretimiyle biliniyor.

Taş ev mimarisi, dar sokakları, yöresel lezzetleri ve misafirperver köy halkı, ziyaretçilerin ilgisini çeken başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

UNWTO’nun ödülüyle birlikte Barbaros’un uluslararası tanınırlığının artması ve bölgenin sürdürülebilir turizm açısından örnek bir model haline gelmesi bekleniyor.

Türkiye’nin gururu oldu

Bu prestijli unvan, Türkiye için de ayrı bir gurur kaynağı oldu. Barbaros Köyü, UNWTO tarafından bu ödüle layık görülen sayılı Türk köylerinden biri olarak tarihe geçti.