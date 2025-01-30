Kapadokya'yı 2024'te ziyaret eden turist sayısı 1,35 milyonu aştı

Kapadokya'da müze ve ören yerlerinde geçen yıl 4 milyon 374 bin 19 turist ağırlandığını açıklayan Nevşehit Valiliği, günübirlik gezilerin dışındaki ziyaretçilerden 1 milyon 351 bin 763'ünün bölgedeki 856 tesiste konakladığını belirtti.

İlk üçte İspanya, Çin ve Güney Kore var

Nevşehir Valisi Ali Fidan, bölgede en çok konaklayan turistlerin ülke sıralamasının İspanya, Çin, Güney Kore, İtalya ve ABD olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bölgemiz, yer altı şehirleri, peribacaları, eşsiz vadileri, sıcak hava balonlarıyla olduğu kadar gastronomi ve mimarisiyle de dikkati çekiyor. 2023 ile değerlendirdiğimizde konaklama sayısında ciddi artış olduğunu görüyoruz. 2023'te yaklaşık 1 milyon 190 bin konaklama varken, 2024'te bu rakam 1 milyon 350 binin üzerine çıktı. Yaklaşık yüzde 13,5'lik bir artışa tekabül ediyor. Konaklayan yabancı turist sayısı ise 850 bin civarına yükseldi. Konaklayanların yüzde 60'ından fazlasının yabancı turistlerden oluştuğunu görüyoruz. Bu sayıların giderek artacağına, 2025'te daha başarılı bir turizm sezonu yaşanacağına yürekten inanıyorum."