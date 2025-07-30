Kapalıçarşı yılın ilk 6 ayında 5 milyon turist ağırladı

Dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden biri olan Kapalıçarşı, 2025 yılının ilk altı ayında adeta ziyaretçi akınına uğradı. Çarşı, bu dönemde 5 milyonu aşkın turisti ağırlayarak İstanbul’a gelen yabancı turistlerin ilk uğrak noktalarından biri olmayı sürdürdü.

Benzersiz atmosferi, geleneksel el sanatları ürünleri ve geniş yelpazeli ürün çeşitliliğiyle öne çıkan Kapalıçarşı'da hediyelik eşyalardan giyime, altından baharatlara, el dokuması halılardan yöresel gıdalara kadar birçok ürünün sunuluyor. Kapalıçarşı, sadece alışveriş değil aynı zamanda bir kültür deneyimi sağlıyor.

İlk 6 ayda 5 milyon ziyaretçi

Yerli turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Kapalıçarşı'da, özellikle Orta Doğu, Avrupa ve Asya kıtasından gelen ziyaretçi sayısında belirgin bir artış kaydedildi. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yılın ilk 6 ayında 5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşıldığını" dile getirdi.

Kurtulmuş, "Kapalıçarşı dünyanın ilk alışveriş yapılan çarşısıdır. Tarihi bir yerdir, ekonomik ve sosyal yaşam merkezidir. Türkiye’nin önemli tarihi yapıtlarındandır" ifadelerini kullandı.

"Kapalıçarşı 20 bin kişiye istihdam sağlıyor"

Çarşının sadece ticari bir merkez olmanın ötesinde, bir tarih ve kültür mirası olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin nedenlerini şöyle açıkladı:

"Çarşıda 3 bin 500 dükkan bulunuyor, 20 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Ziyaretçiler çarşıda başta altın, mücevher, deri, hediyelik eşya olmak üzere her ihtiyaca yönelik ürün bulabilir. Kapalıçarşı turistlerin ilk önce ziyaret ettiği İstanbul’daki 4-5 noktadan biridir. Tarihi görmek isteyen Kapalıçarşı’ya gelir. Sadece alışveriş için değil, tarihi yaşamak ve fotoğraf çektirmek için de Kapalıçarşı ziyaret ediliyor. Kapalıçarşı yılda 40 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor. Yıllık olarak bakıldığında ziyaretçi sayısının dörtte biri turistler oluyor. Turist sayısı olarak bakıldığında da bu yılın ilk 6 ayında 5 milyon turist ağırladık. Başta Balkanlar, Kafkaslar komşu ülkeler olmak üzere Arap Yarım Adası’ndan ve dünyanın her noktasından turistler ziyaret ediyor."