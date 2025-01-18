Kar tatili sevenlerin rotası belli oldu! En fazla kar kalınlığı nerede?

Kış turizminin en uğrak noktalarının başında kayak merkezleri geliyor. Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte, karın tadını aileleriyle birlikte çıkarmak isteyenler, karın durumuna göre tatil rotalarını oluşturmaya başladı.

Bu sene yarıyıl tatili döneminde kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü. Palandöken'i 105 santimetre ile Ergan, 102 santimetre ile Kartalkaya, 100 santimetre ile Palandöken 2 takip ediyor. Her sene yoğun misafir ağırlama oranıyla dikkat çeken Uludağ da ise kar kalınlığı 68 santimetreye ulaşmış durumda.

Bugün bazı kayak merkezlerinde hava durumu

Bugün Palandöken'de en düşük hava sıcaklığı -11 iken en yüksek -6 derece olacak. Ergan'da gündüz -1 sıcaklığa kadar yükselecek hava akşam saatlerinde -7'ye kadar düşecek. Kartalkaya'da kayak keyfi yapanlara en yüksek -1, Palandöken 2'de -5, Uludağ'da ise 4 derece hava eşlik edecek.



