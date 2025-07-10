Karadeniz’in ilk yat limanı Sinop’ta kuruluyor

Karadeniz sahilinin ilk ve tek yat limanı, Sinop’ta kuruluyor. Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hedefleri kapsamında başlatılan proje, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı çerçevesinde hayata geçirilecek.

Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yat limanı projesinin hem ekonomik hem de sosyal ve çevresel kalkınmaya katkı sunacağı vurgulandı. Projenin, bölgesel turizmi canlandırması, Sinop’un stratejik konumunu güçlendirmesi ve uzun süredir balıkçılar ile yat sahipleri arasında yaşanan alan kullanım gerilimlerini sonlandırması bekleniyor.

“Sadece ekonomik değil, sosyal sürdürülebilirlik de hedefleniyor”

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, projeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu yatırım sadece ekonomik değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği de esas alıyor. Sosyal içermeye önem veren, çevreye duyarlı bir anlayışla hayata geçirilecek. Sinop’un eşsiz doğasında çalışma ve yaşam olanakları sunacak olan yatırımcılarımız, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamındaki özel desteklerden de yararlanabilecek.”



Yat limanının inşasıyla birlikte Sinop’un, Karadeniz’de yat turizminin merkezi olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Uzmanlar, bu yatırımın sadece turizm açısından değil, bölge ekonomisi ve istihdam için de büyük fırsatlar yaratacağını belirtiyor.

Yat limanının tamamlanmasıyla birlikte ulusal ve uluslararası yatçıların uğrak noktası haline gelmesi beklenen Sinop, deniz turizmi yatırımlarının kuzeydeki öncü şehri olma yolunda ilerliyor.