Kayak rotaları belirlendi: Uludağ ve Palandöken zirvede (Uygun fiyatlı kış tatili seçenekleri)

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kayak sezonu açıldı ve tatilciler karla kaplı zirvelerin keyfini çıkarmaya hazırlanıyor. Türkiye’de Uludağ, Palandöken, Ilgaz ve Kartalkaya gibi popüler kayak merkezleri yine gözde destinasyonlar arasında yer alıyor. Yurtdışında ise Bansko, Bosna Hersek ve Gürcistan, yakın mesafeleri ve ekonomik fiyatlarıyla kayak severlerin dikkatini çekiyor.

Uludağ ve Palandöken ilk sırada

Uludağ, İstanbul’a yakınlığı, kayak pistleri, gece eğlenceleri ve doğa aktiviteleriyle tatilcilerin en çok tercih ettiği destinasyonlardan biri olmaya devam ediyor.

Palandöken ise eşsiz kar kalitesi ve doğasıyla profesyonel kayakçılar için ideal bir seçenek sunuyor. Daha sakin bir tatil arayanlar için Ilgaz, aile dostu ortamıyla öne çıkarken, Kartalkaya ise büyük şehirlere yakınlığı sayesinde hafta sonu tatillerinin vazgeçilmez adresi olarak ilgi görüyor.

Yurtdışı rotalarında Bulgaristan ve Bosna Hersek

Yurtdışında kayak tatili yapmak isteyenler için Bulgaristan’daki Bansko kayak merkezi, her seviyeden kayakçıya hitap eden pistleri ve 149 Euro’dan başlayan otobüslü turlarıyla popüler bir tercih. Ayrıca Bosna Hersek’in uçaklı kayak turları 429 Euro’dan başlarken, Gürcistan da ekonomik bir alternatif olarak dikkat çekiyor.

Fiyatlar ve talep artışı

2024-25 kayak sezonunda Türkiye’de kayak tatili fiyatları gecelik kişi başı 4.850 TL’den başlıyor. Yurtdışında ise paket turlar sayesinde daha ekonomik fiyatlarla tatil yapmak mümkün. Tatilsepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, bu sezon kayak tatiline olan talebin geçen yıla göre yüzde 30 arttığını belirterek şunları söyledi:

“Ekonomik ortam nedeniyle insanlar birikim yerine tatile yöneliyor. 'Para biriktiremiyorsak anı biriktirelim' düşüncesi kış tatili planlarında da kendini gösteriyor. Bu artış, kış tatillerinin bir kayak sporu veya macera olmanın ötesinde, sağlıklı bir yaşam biçimi olarak da benimsendiğini ortaya koyuyor.”

Kış tatilinin sağlıklı yaşam etkisi

Karayal, kayak tatilinin yalnızca bir eğlence aktivitesi değil, aynı zamanda fiziksel ve zihinsel yenilenme için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Tatilciler, karla kaplı doğanın huzurunda stres atarken, kayak ve diğer kış sporlarıyla aktif bir yaşam tarzını benimsiyor.

Kayak severler için Türkiye ve yurtdışı destinasyonlarda farklı bütçelere uygun birçok seçenek sunuluyor. Kış tatilini planlayanlar, rezervasyonlarda erken davranarak uygun fiyatlardan yararlanabilir.