"Kekova-Üçağız 2. Etap Doğal Sit Alanı" kesin korunacak alan ilan edildi

Antalya’nın Demre ilçesi sınırlarında yer alan “Kekova-Üçağız 2. Etap Doğal Sit Alanı”, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan yeniden değerlendirme sonucunda “kesin korunacak hassas alan” olarak tescil edildi.

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu tescil ile birlikte alan, doğal karakteri bozulmadan korunması gereken ve herhangi bir yapılaşmaya izin verilmeyen en üst düzey koruma statüsüne alınmış oldu. Bu karar, bölgenin ekolojik değerlerinin ve biyolojik çeşitliliğinin sürdürülebilir biçimde korunmasını hedefliyor.