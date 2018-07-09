Komşu, filesini 15 euroya Türk pazarında dolduruyor

09 Temmuz 2018

Selenay YAĞCI

Türkiye'nin Ege kıyıları, komşu ülke Yunanistan'ın adalarının 'semt pazarı' oldu. Son aylarda euronun Türk Lirası karşısında değer kazanmasıyla Türkiye'den Yunanistan'a ya da Yunan adalarına geçiş azalırken, Yunanistan'dan Türkiye'ye geçiş arttı. Mayıs başından sonuna yüzde 7.34 artan euro, mayıs ayında Ege kıyılarına gelen Yunan turist sayısını yüzde 40 artırdı. Tatilden daha çok alışverişe gelen Yunanlar, Ege kıyılarındaki semt pazarlarından pazar filelerini 15 euroya dolduruyor. Özellikle haftalık mutfak alışverişini yapan adalı Yunanlar, klozet, seramik gibi inşaat malzemesi, mobilya, kıyafet gibi bireysel ihtiyaçlarını da Türkiye'den alıyor. Günübirlik gelen Yunanlar, ortalama 20 euro feribot ücreti ödüyor.

İzmir'e Yunanistan'dan 2017 mayıs ayında 4 bin 367 kişi ziyaret ederken, 2018 mayıs ayında yüzde 40.2 artışla 6 bin 121 kişi geldi.

Seferihisar'a gelen Yunan sayısı yüzde 20 arttı

Yaz sezonunda sıklaşan feribot seferleri ve eurodaki artışlarla mayıs ayında Seferihisar ve Ayvalık pazarlarının yıldızı parladı. Seferihisar Belediyesi, Tursem Turizm- Samos Star, Teos Marina ve Samos'lu işadamları işbirliğiyle Seferihisar Sığacık Teos Marina ve Samos Karlovassi Limanları arasında düzenlenen feribot seferleri Türk'leri Samos'a taşıdığı kadar, artık Yunanları da Seferihisar'a taşıyor. Tursem Turizm yetkilisinin verdiği bilgiye göre Seferhisar'a geçen Yunan sayısı nisan ayına göre mayıs ayında yüzde 20 arttı. Yunanlıların Sığacık köy pazarına ilgi gösterdiğini ama pazar kurulmayan günlerde de bölgeye komşudan ilgi olduğunu söyleyen Seferihisar esnafından Serpil Aydın, "Gıda ve kıyafet alışverişlerini yapıyorlar. Yunan anakarasına göre daha ucuzuz ve Ege semt pazarları birbirinden organik güzel otlar ve sebzelerle dolu. Kültürler çok yakın tatlar ve alışveriş seçenekleri de çok yakın" dedi. Seferihisar'da organik köy ürünleri satan Ömer Kaya ise "Sebze meyvenin yanında Ege'mizin meşhur bin bir çeşit reçellerinden de alıyorlar" dedi.

En sık çok geçiş ise Midilli'den Ayvalık'a oluyor. Yunan adalarının nüfusu en kalabalık adalarından biri olan Midilli ile Ayvalık arası feribotla 45 dakika sürüyor. Bu da Ayvalık pazarcılarının yüzünü güldürüyor. Yunanların yakınlık sebebiyle yaz aylarında Ayvalık'a alışverişe gelmelerinin son dönemde arttığını dile getiren Avyalık esnafı Gökhan Nacar, "Artık haftalık mutfak alışverişlerini bizim pazarlardan yaptıklarını tahmin ediyoruz. Filelerini haftalık alışverişlerini 15 euro doldurup gidebiliyorlar; neden gelmesinler ki" diye konuştu.

Midilli'den Ayvalık'a gelen turist sayısının Mayıs ayında arttığını ifade eden Ayvalık'ta motor işletmesi olan Fatih Jale, tüm alışverişlerini Ayvalık'tan temin etmek isteyen Midilli halkının feribotları doldurmaya başladığını kaydetti. Geçenlerde Ayvalık'ta perşembe günleri kurulan semt pazarına 400'den fazla Yunan turistin geldiğini belirten Jale, "Akşam seferinde alışverişleriyle dolu dolu döndüler. Şimdilerde bir de inşaat malzemesi üzerine çelik kapı, seramik, mutfak dolapları, gardıroplar, mobilya gibi alışverişleri yapıyorlar. En çok da giyim eşyalarını tercih ediyorlar" dedi.

Klozet alıyorlar

Yunanlıların turistik amaçtan daha çok alışverişe geldiklerini ve günübirlik ziyaretlerde bulunduğunu belirten ETİK Başkanı ve TUROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, son dönemde gelişlerde artış olduğunu vurguladı. Yunan adalarının Türkiye turizmindeki daralmayla ciddi oranda turist ağırlamaya başladığını ve bu onlarda gıda gibi temel ihtiyaçlarında stok sorunu yarattığını ifade eden İşler, "Kendi ana karalarıyla aralarındaki bağlantı ve nakliye işleri biraz daha zor. Türkiye hem çok yakın hem de giderek ucuzluyor onlar için. Buradan alışveriş yapmak daha kolay" dedi.

Yunanların Ege kıyılarında bireysel ihtiyaçlarını aldığını ifade eden İşler, özellikle temel gıda malzemesi sebze meyve aldıklarını bunun yanında Türkiye'de daha ucuz olduğu için sigara, eczaneden ilaç aldıklarını dile getirdi. Bireysel olarak klozet gibi inşaat ürünlerini ve mobilya alışveriş de yaptıklarını söyleyen İşler, "Pazar filelerine koydukları sebze-meyveyi geçirebiliyorlar. Gümrüklerde karşılıklı olarak yazılı olmayan bir iyi niyet ve anlayış var. Bireysel ihtiyaçlara ses çıkarılmıyor. 20 tane klozet çıkaramazlar ama bir tane almalarına müsaade ediliyor" diye konuştu.

Bayram ziyaretine bu kez 'Komşu' geldi



Bu bayram, eurodaki sert yükseliş sebebiyle kara ve deniz yollarından Yunanistan'a giden Türk sayısında azalma yaşandı. DÜNYA'nın Gümrük Bakanlığı’nın sınır kapıları giriş çıkış istatistiklerinden edindiği bilgilere göre geçen yıl Ramazan Bayramı tatilinde (Demiryolu ile çıkış yapılan Uzunköprü hariç) İpsala ve Pazarkule sınır kapılarından 23 Haziran- 25 haziran 2017 arasından 6 bin 985 araç ve 26 bin 830 yolcu Yunanistan'a geçti. Bu yıl ise 4 günlük ramazan bayramı tatilinde 13 haziran- 15 haziran arasında aynı sınır kapılarından 4 bin 860 araç ve 17 bin 731 yolcu Yunanistan'a geçti. geçti. Deniz yolunda da durumu aynıydı. Ayvalık'tan Midilli'ye geçen Türk turist sayısında yüzde 90 oranında düşüş yaşandığını kaydeden Fatih Jale, "Yunanistan'ın Midilli Adası'nda tatil yapmak, Türk tatilcilere cazip geliyordu. Ama şu anda kur farkları nedeniyle bu cazibe ortadan kalktı. Geçen ramazan ayında 4 bin kişinin yunan adalarına gitmişti, şuan 400'e yakın turisti Midilli Adasına götürdük"diye konuştu.