Konyaaltı sahili sezona hazır: 7 kilometrelik hat yenilendi

Antalya'nın dünyaca ünlü sahil destinasyonlarından biri olan Konyaaltı Sahili, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yaz sezonu öncesi gerçekleştirdiği kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarıyla sezona hazır hale getirildi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında:

* Soyunma kabinleri,

* Duş ve tuvalet alanları,

* Cankurtaran kuleleri,

* Ahşap yürüyüş yolları ve oturma alanları elden geçirildi.

Ayrıca sahil boyunca yer alan metal korkuluklar, çocuk oyun alanları, sahil duvarları ve aydınlatma direklerinin bakımı da tamamlandı.

Peyzajda dayanıklı türler tercih edildi

Peyzaj düzenlemeleri kapsamında ağaç dikimi, çim alan oluşturulması, bitki bakımı ve sulama altyapısı yenilenirken; tuzluluğa ve kuraklığa dayanıklı bitki türleriyle sahil peyzajı yeniden şekillendirildi.

Kıyı Yapıları Şube Müdürü Pelin Şahin, resmi olmayan verilere göre Konyaaltı Sahili'nin yaz aylarında günlük yaklaşık 100 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını belirtti.

Şahin, sahilde 37 cankurtaran kulesi, 60 soyunma kabini, 137 duş noktası ve 1 km’ye yakın ahşap yürüyüş yolu bulunduğunu ifade etti.