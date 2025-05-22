Konya'daki Kızören Obruğu’na komşu müze otel, 90 bin konuğu ağırladı

Konya’nın Karatay ilçesinde, Kızören Obruğu’nun hemen yanında konumlanan ve Selçuklu döneminde inşa edilen tarihi Obruk Kervansarayı, restorasyonun ardından müze otel olarak yeniden hizmete açıldı. Açıldığı günden bu yana 90 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan yapı, kültürel turizm açısından bölgeye değer katıyor.

Konya-Aksaray kara yolunun 70. kilometresinde bulunan ve 13. yüzyılda inşa edilen Selçuklu kervansarayı, Karatay Belediyesi tarafından özgün dokusu korunarak restore edildi. Kervansaray, geçen yıl Müzeler Haftası’nda “müze otel” olarak hizmete açıldı.

180 metre genişliğinde ve 145 metre derinliğindeki Kızören Obruğu’na komşu olan yapı, hem doğal güzelliği hem de tarihi atmosferiyle dikkat çekiyor. Kervansarayda, geçmiş dönemlerden toplanan tarihi eserler ve malzemeler sergileniyor.