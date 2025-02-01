Korunan alanlarda 10 yılın ziyaretçi sayısı rekoru kırıldı!

DKMP bünyesindeki 677 korunan alanı ziyaret edenlerin sayısında 2024'te son 10 yılın rekoru kırıldı. Marmaris Milli Parkı, 11 milyon 637 bin 192 kişi ile en fazla ziyaretçi ağırlayan alan oldu.

677 korunan alan arasında 49 milli park, 269 tabiat parkı, 111 tabiat anıtı, 32 tabiatı koruma alanı, 85 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 Ramsar alanı, 59 ulusal ve 58 mahalli önemi bulunan sulak alan bulunuyor. 2024'teki toplam 67 milyon 849 bin 852 ziyaretçi sayısı 2002'de 168 korunan alan ve 5,5 milyon ziyaretçi olarak kayıtlara geçmişti.

En büyük ilgi Marmaris Milli Parkı'na

Vatandaşlar geçen yıl en fazla ilgiyi Marmaris Milli Parkı'na gösterdi. Bu parkı 11 milyon 637 bin 192 kişi ziyaret etti. Beydağları Milli Parkı 7 milyon 745 bin 417, Ormanya Tabiat Parkı 4 milyon 409 bin 414, Beyşehir Gölü Milli Parkı 3 milyon 584 bin 910, Uzungöl Tabiat Parkı 2 milyon 521 bin 123, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 2 milyon 264 bin 451, Belgrad Ormanı 1 milyon 647 bin 999, Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı 1 milyon 586 bin 412, Burç Tabiat Parkı 1 milyon 557 bin 757 ve Uludağ Milli Parkı 1 milyon 468 bin 54 kişiyi ağırladı.

Korunan alanlar en fazla Ramazan ve Kurban bayramlarında ziyaret edildi. Ramazan Bayramı'nda 2 milyon 906 bin 385, Kurban Bayramı'nda 4 milyon 601 bin 672 kişi söz konusu alanlara ziyarette bulundu.