Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türkiye’yi turizmde küresel cazibe merkezi yapacağız

Hamide HANGÜL

Kültür ve Turizm Baka­nı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Otelciler Birli­ği (TÜROB) 25’inci Olağan Ge­nel Kurul Toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Er­soy, turizmi 81 il ve 12 aya ya­yarak, Türkiye’yi dört mevsim deneyimlenebilen küresel öl­çekte cazibe merkezi haline ge­tirmek istediklerini belirterek, “Sadece niceliğe değil niteli­ğe de önem vereceğiz. Konak­lama dışı harcaması fazla olan turistleri de hedefleyerek yo­lumuza devam edeceğiz” diye konuştu. Ersoy, geçen yıl, Tür­kiye’ye gelen 62,3 milyon ziya­retçi ve 61,1 milyar dolar gelir­le tamamlanıp hedeflerin üze­rine çıkıldığını söyledi.

Ersoy, “2017-2024 değişimi olarak tablomuza baktığımızda turist sayısında yüzde 64, gelir artı­şında ise yüzde 95,5’lik bir artış elde ettik. Bu da 2017’deki tu­rizm gelirini 2024’te yaklaşık iki katına çıkardığımız anlamı­na geliyor. Bu sürekli olarak al­tını çizdiğimiz, ‘Sadece niceliğe değil niteliğe de önem verece­ğiz, sadece ziyaretçi sayılarını arttırmayı hedeflemeyeceğiz, konaklama dışı harcaması faz­la olan turistleri de hedefleye­rek yolumuza devam edeceğiz’ ısrarımızın da çok güçlü bir ka­nıtıdır” dedi.

“En yüksek destinasyonda dünya 7’ncisiyiz”

Ersoy, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü’ne göre Türki­ye’nin 2017’de ziyaretçi sayısı en yüksek olan destinasyonlar arasında dünya çapında yedin­ci sırada yer aldığını belirte­rek, 2023’te beşinci, 2024’te ise dördüncü sıraya yükselerek büyük bir başarıya imza atıldı­ğını söyledi. Bu yıl ise turizm hedefini 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar gelir olarak ilan ettiklerine işaret eden Er­soy, “Doğru adımları atarak he­defimize ulaşacağıma inanıyo­rum.

Ancak Türkiye gibi dina­mik ve jeopolitik açıdan hassas bir coğrafyada, zaman zaman krizlerin yaşanması maalesef kaçınılmaz oluyor. Örneğin, 23 Nisan’da İstanbul’da yaşanan depremin olumsuz etkilerini gördük. Fakat bizler, Türkiye turizmini krizlere karşı daha dirençli hale getirmek amacıy­la uyguladığımız sürdürülebi­lir politikalar sayesinde bu tür gelişmelere karşı hızlı reaksi­yon gösterme kabiliyetine sa­hibiz” diye konuştu.

“İstanbul’a hak ettiği tanıtım özenini verdik”

Turizm alanındaki çalış­malara yönelik Bakan Ersoy, şu bilgileri verdi: “Gerek şeh­rimizin tanıtım bütçesi, gerek ağırlanan gazeteci, Influencer, acente temsilcisi sayısı, gerek­se de Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesindeki iletişim çalışma­ları kapsamında İstanbul’a hak ettiği tanıtım özenini verdik. Geçtiğimiz yıl organize ettiği­miz Amerikan Seyahat Yazar­ları Birliğinin ve SITE Global Konferansı’nın ardından geç­tiğimiz haftalarda ise 35 desti­nasyondan 260 delegenin ka­tılımıyla, Asya Pasifik Seyahat Birliği 2025 Yıllık Zirvesi’ne şehrimiz ev sahipliği yaptı.”

Türkiye turizmini yalnızca niceliksel olarak değil, aynı za­manda niteliksel olarak da ge­liştirmek ve yüksek katma de­ğerli bir yapıya dönüştürme­nin önemini vurgulayan Ersoy, 2025’in ilk 4 ayına ilişkin “Kişi başı gecelik gelirde de başarı­lı bir tablo ortaya koyduk. 2017’de 75 dolarla devraldığımız ya­bancı turist başı gecelik harca­mayı, 2024’te 108 dolara, bu yılın ilk çeyre­ğinde ise 116 dolara çıkar­dık” ifadeleri­ni kullandı.

Bakan Ersoy, turizmi 81 ile ve yılın 12 ayının ta­mamına yaymayı he­deflediklerini ve ürün çeşitliliğini artırarak Türkiye’yi dört mevsim deneyimlenebilen, küresel ölçekte cazibe merkezi hali­ne getirmeyi amaçladıklarının altını çizerek, “Öncelikle gast­ronomi, sağlık, kültür, bisik­let, inanç ve MICE turizmi gi­bi alanlarda yürüttüğümüz çok yönlü çalışmalarla Türkiye’yi turizmin her kulvarında öne çıkaracak güçlü adımlar atıyo­ruz” diye konuştu.

“Go Türkiye ile muazzam başarıya ulaştık”

Ersoy, TGA aracılığıyla 200’e yakın ülkede tanıtım çalışması gerçekleştirdiklerinin belirte­rek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geliştirdiğimiz yeni turizm paradigmasıyla hedef pazar­larımızda yıldızımız her geçen gün daha da parlarken, dijital tanıtım alanında da çığır açan adımlar atıyoruz. Türkiye’nin tanıtım platformu Go Türki­ye’yi de oldukça güzel konum­landırarak muazzam bir başa­rıya ulaştık” dedi.

Türkiye’nin sosyal medya platformlarında TGA’nın çalışmalarından önce ilk yirmide dahi yer almadığını, şu an ise üst sıralara yerleşerek birçok ülkeye örnek teşkil et­tiğini aktaran Ersoy, “Platfor­mumuz 4.5 milyon TikTok ta­kipçisiyle platformda dünya­nın en çok takipçisi olan ülke konumuna geldi. YouTube da 5.16 milyon takipçiyle katego­rinin en çok takipçisi bulunan ülke platformuyuz. 3.8 milyon Instagram takipçisiyle bu plat­formda da dünyanın ikinci en çok takip edilen ülkesiyiz.”

“Pahalı ülke algısı kur artışıyla aşılabilir”

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, turizm sektörünün bugün 60 milyonu aşan turist sayısı ve yaklaşık 2 milyon yatak kapasitesine ulaştığını söyledi. Türkiye’de turizm yatırımlarının toplam maliyetinin yaklaşık 90 milyar dolara ulaştığını ve istihdamın da 1,5 milyon kişiyi geçtiğine işaret eden Eresin, “Doğrudan 54 sektörü etkileyen turizm, yıllık 30 milyar doların üzerinde satın alma hacmiyle ülke ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri haline gelmiştir” diye konuştu.

Tüm zorluklara rağmen, artık sadece gelen turist sayısına değil, gelen turistin niteliğine odaklanan bir anlayışla hareket edildiğini dile getiren Müberra Eresin, “2025 yılı hedeflerimize ulaşmamızda en önemli engelin, yurt dışında ülkemize yönelik oluşan ‘pahalı ülke’ algısı olduğunu, bu durumun ancak döviz kurlarındaki artışla aşılabileceğinin altını özellikle çizmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Tesislerde denetim konusuna da değinen Eresin, denetimlerin öncelikle kayıt dışı faaliyet gösteren ve turizm işletme belgesi bulunmayan tesislerde yoğunlaştırılmasının amaca uygun olacağını söyledi.

Bu arada, Müberra Eresin, 25’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yeniden Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanlığına seçildi.

Turistler taksi ve pahalılıktan şikayetçi

Genel kurulda konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, turizm sektörü ve fiyatlar konusuna değindi. Avdagiç, şunları söyledi: “İstanbul’la ilgili şöyle bir realitelerimiz var. İstanbul’da birçok şey pahalılaşırken en ucuz kalan konuların başında otellerin oda fiyatları geliyor. Bir realite daha var. İstanbul’a gelen konuklarımız daha az alışveriş yapıyorlar, taksilerden ve yeme içme pahalığından şikayet ediyorlar. İstanbul’un cazibesini sürekli yukarı doğru çekecek çalışmalarımıza her zamankinden daha fazla gerçekleştirmeliyiz.”

Uluslararası Kongre ve Toplantılar Birliği (ICCA) verilerine göre, İstanbul’un 2017 yılında dünyada 133’üncü sırada yer aldığı kongresi sıralamasının, bugün Avrupa’da 16’ya, dünyada 21’nci sıraya çıktığına işaret eden Avdagiç, “Hedefimiz, birkaç yıl içinde ilk 10’a girmek ve katma değerimizi artırmak. 2024 yılında, katılımcı sayıları 50 ile 7300 arasında değişen 88 uluslararası kongreye ev sahipliği yaptık.

Aynı şekilde, 2025’te şehrimize kazandırdığımız ve destek verdiğimiz 15 uluslararası kongreye ev sahipliği yapacağız. 2025 yılı ve sonrasında da İstanbul’a alınması için adaylık çalışması yapılan ve katılımcı sayıları 500 ile 5000 arasında değişen 11 uluslararası kongre mevcut. Daha önceki yıllarda yüzde 30 olan kongre kazanma oranımızın bu yıl yüzde 50’ye ulaştığını görüyoruz” diye konuştu.