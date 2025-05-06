Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türkiye’yi turizmde küresel cazibe merkezi yapacağız
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel amaçlarının, turizmi 81 ile ve yılın 12 ayına yaymak olduğunu söyledi. Ersoy, “Hedefimiz ürün çeşitliliğini artırarak Türkiye’yi dört mevsim deneyimlenebilen, küresel ölçekte cazibe merkezi haline getirmek. 200’e yakın ülkede tanıtım çalışması yaptık. Sadece niceliğe değil, niteliğe de önem vereceğiz” dedi.
Hamide HANGÜL
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) 25’inci Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Ersoy, turizmi 81 il ve 12 aya yayarak, Türkiye’yi dört mevsim deneyimlenebilen küresel ölçekte cazibe merkezi haline getirmek istediklerini belirterek, “Sadece niceliğe değil niteliğe de önem vereceğiz. Konaklama dışı harcaması fazla olan turistleri de hedefleyerek yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu. Ersoy, geçen yıl, Türkiye’ye gelen 62,3 milyon ziyaretçi ve 61,1 milyar dolar gelirle tamamlanıp hedeflerin üzerine çıkıldığını söyledi.
Ersoy, “2017-2024 değişimi olarak tablomuza baktığımızda turist sayısında yüzde 64, gelir artışında ise yüzde 95,5’lik bir artış elde ettik. Bu da 2017’deki turizm gelirini 2024’te yaklaşık iki katına çıkardığımız anlamına geliyor. Bu sürekli olarak altını çizdiğimiz, ‘Sadece niceliğe değil niteliğe de önem vereceğiz, sadece ziyaretçi sayılarını arttırmayı hedeflemeyeceğiz, konaklama dışı harcaması fazla olan turistleri de hedefleyerek yolumuza devam edeceğiz’ ısrarımızın da çok güçlü bir kanıtıdır” dedi.
“En yüksek destinasyonda dünya 7’ncisiyiz”
Ersoy, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü’ne göre Türkiye’nin 2017’de ziyaretçi sayısı en yüksek olan destinasyonlar arasında dünya çapında yedinci sırada yer aldığını belirterek, 2023’te beşinci, 2024’te ise dördüncü sıraya yükselerek büyük bir başarıya imza atıldığını söyledi. Bu yıl ise turizm hedefini 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar gelir olarak ilan ettiklerine işaret eden Ersoy, “Doğru adımları atarak hedefimize ulaşacağıma inanıyorum.
Ancak Türkiye gibi dinamik ve jeopolitik açıdan hassas bir coğrafyada, zaman zaman krizlerin yaşanması maalesef kaçınılmaz oluyor. Örneğin, 23 Nisan’da İstanbul’da yaşanan depremin olumsuz etkilerini gördük. Fakat bizler, Türkiye turizmini krizlere karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla uyguladığımız sürdürülebilir politikalar sayesinde bu tür gelişmelere karşı hızlı reaksiyon gösterme kabiliyetine sahibiz” diye konuştu.
“İstanbul’a hak ettiği tanıtım özenini verdik”
Turizm alanındaki çalışmalara yönelik Bakan Ersoy, şu bilgileri verdi: “Gerek şehrimizin tanıtım bütçesi, gerek ağırlanan gazeteci, Influencer, acente temsilcisi sayısı, gerekse de Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesindeki iletişim çalışmaları kapsamında İstanbul’a hak ettiği tanıtım özenini verdik. Geçtiğimiz yıl organize ettiğimiz Amerikan Seyahat Yazarları Birliğinin ve SITE Global Konferansı’nın ardından geçtiğimiz haftalarda ise 35 destinasyondan 260 delegenin katılımıyla, Asya Pasifik Seyahat Birliği 2025 Yıllık Zirvesi’ne şehrimiz ev sahipliği yaptı.”
Türkiye turizmini yalnızca niceliksel olarak değil, aynı zamanda niteliksel olarak da geliştirmek ve yüksek katma değerli bir yapıya dönüştürmenin önemini vurgulayan Ersoy, 2025’in ilk 4 ayına ilişkin “Kişi başı gecelik gelirde de başarılı bir tablo ortaya koyduk. 2017’de 75 dolarla devraldığımız yabancı turist başı gecelik harcamayı, 2024’te 108 dolara, bu yılın ilk çeyreğinde ise 116 dolara çıkardık” ifadelerini kullandı.
Bakan Ersoy, turizmi 81 ile ve yılın 12 ayının tamamına yaymayı hedeflediklerini ve ürün çeşitliliğini artırarak Türkiye’yi dört mevsim deneyimlenebilen, küresel ölçekte cazibe merkezi haline getirmeyi amaçladıklarının altını çizerek, “Öncelikle gastronomi, sağlık, kültür, bisiklet, inanç ve MICE turizmi gibi alanlarda yürüttüğümüz çok yönlü çalışmalarla Türkiye’yi turizmin her kulvarında öne çıkaracak güçlü adımlar atıyoruz” diye konuştu.
“Go Türkiye ile muazzam başarıya ulaştık”
Ersoy, TGA aracılığıyla 200’e yakın ülkede tanıtım çalışması gerçekleştirdiklerinin belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geliştirdiğimiz yeni turizm paradigmasıyla hedef pazarlarımızda yıldızımız her geçen gün daha da parlarken, dijital tanıtım alanında da çığır açan adımlar atıyoruz. Türkiye’nin tanıtım platformu Go Türkiye’yi de oldukça güzel konumlandırarak muazzam bir başarıya ulaştık” dedi.
Türkiye’nin sosyal medya platformlarında TGA’nın çalışmalarından önce ilk yirmide dahi yer almadığını, şu an ise üst sıralara yerleşerek birçok ülkeye örnek teşkil ettiğini aktaran Ersoy, “Platformumuz 4.5 milyon TikTok takipçisiyle platformda dünyanın en çok takipçisi olan ülke konumuna geldi. YouTube da 5.16 milyon takipçiyle kategorinin en çok takipçisi bulunan ülke platformuyuz. 3.8 milyon Instagram takipçisiyle bu platformda da dünyanın ikinci en çok takip edilen ülkesiyiz.”
“Pahalı ülke algısı kur artışıyla aşılabilir”
TÜROB Başkanı Müberra Eresin, turizm sektörünün bugün 60 milyonu aşan turist sayısı ve yaklaşık 2 milyon yatak kapasitesine ulaştığını söyledi. Türkiye’de turizm yatırımlarının toplam maliyetinin yaklaşık 90 milyar dolara ulaştığını ve istihdamın da 1,5 milyon kişiyi geçtiğine işaret eden Eresin, “Doğrudan 54 sektörü etkileyen turizm, yıllık 30 milyar doların üzerinde satın alma hacmiyle ülke ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri haline gelmiştir” diye konuştu.
Tüm zorluklara rağmen, artık sadece gelen turist sayısına değil, gelen turistin niteliğine odaklanan bir anlayışla hareket edildiğini dile getiren Müberra Eresin, “2025 yılı hedeflerimize ulaşmamızda en önemli engelin, yurt dışında ülkemize yönelik oluşan ‘pahalı ülke’ algısı olduğunu, bu durumun ancak döviz kurlarındaki artışla aşılabileceğinin altını özellikle çizmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Tesislerde denetim konusuna da değinen Eresin, denetimlerin öncelikle kayıt dışı faaliyet gösteren ve turizm işletme belgesi bulunmayan tesislerde yoğunlaştırılmasının amaca uygun olacağını söyledi.
Bu arada, Müberra Eresin, 25’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yeniden Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanlığına seçildi.
Turistler taksi ve pahalılıktan şikayetçi
Genel kurulda konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, turizm sektörü ve fiyatlar konusuna değindi. Avdagiç, şunları söyledi: “İstanbul’la ilgili şöyle bir realitelerimiz var. İstanbul’da birçok şey pahalılaşırken en ucuz kalan konuların başında otellerin oda fiyatları geliyor. Bir realite daha var. İstanbul’a gelen konuklarımız daha az alışveriş yapıyorlar, taksilerden ve yeme içme pahalığından şikayet ediyorlar. İstanbul’un cazibesini sürekli yukarı doğru çekecek çalışmalarımıza her zamankinden daha fazla gerçekleştirmeliyiz.”
Uluslararası Kongre ve Toplantılar Birliği (ICCA) verilerine göre, İstanbul’un 2017 yılında dünyada 133’üncü sırada yer aldığı kongresi sıralamasının, bugün Avrupa’da 16’ya, dünyada 21’nci sıraya çıktığına işaret eden Avdagiç, “Hedefimiz, birkaç yıl içinde ilk 10’a girmek ve katma değerimizi artırmak. 2024 yılında, katılımcı sayıları 50 ile 7300 arasında değişen 88 uluslararası kongreye ev sahipliği yaptık.
Aynı şekilde, 2025’te şehrimize kazandırdığımız ve destek verdiğimiz 15 uluslararası kongreye ev sahipliği yapacağız. 2025 yılı ve sonrasında da İstanbul’a alınması için adaylık çalışması yapılan ve katılımcı sayıları 500 ile 5000 arasında değişen 11 uluslararası kongre mevcut. Daha önceki yıllarda yüzde 30 olan kongre kazanma oranımızın bu yıl yüzde 50’ye ulaştığını görüyoruz” diye konuştu.