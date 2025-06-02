Kurban Bayramı tatilinde en çok tercih edilen bölge Antalya oldu

TatilBudur CEO’su Onur Otruş, Kurban Bayramı tatilinin kısa olmasının konaklamalarda 3 gece 4 gün seçeneklerini öne çıkardığını belirtti. Rezervasyonlarda en çok talep gören destinasyonlar Alanya, Side ve Kemer oldu.

Kurban Bayramı’nın bu yıl görece kısa bir süreye denk gelmesi, tatilcilerin planlarını da şekillendirdi. 5-9 Haziran 2025 tarihleri arasında 5 günlük resmi tatil süresi, daha kısa süreli ve kompakt tatil paketlerine yönelimi artırdı. TatilBudur CEO’su Onur Otruş, özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarına olan talebin yüksek seyrettiğini belirtti.

Rezervasyonlar 3 gece 4 günlük paketlerde yoğunlaştı

Kısa tatil süresi nedeniyle kullanıcıların büyük bölümünün 3 gece 4 günlük konaklamaları tercih ettiğini vurgulayan Otruş, "Bu durum, erken rezervasyon alışkanlıklarının güçlendiğini ve iç turizme olan ilginin sürdüğünü gösteriyor" dedi.

Alanya, side, Kemer öne çıktı

TatilBudur’un bayram dönemi rezervasyon verilerine göre en yüksek talep yüzde 27 ile Alanya’ya, ardından yüzde 16 ile Side’ye ve yüzde 13 ile Kemer’e yöneldi. Antalya’nın, “her şey dahil” konseptli tesisleriyle bu yıl da iç turizmde cazibesini koruduğu görüldü.

Deniz, kum, güneş...

Tatilcilerin çoğunluğu, bayramı deniz tatiliyle birleştirme eğiliminde. Otruş, tatilcilerin bu dönemi “verimli bir mola” olarak değerlendirdiğini ifade ederek, talebin sezon boyunca da yüksek seyretmesinin beklendiğini söyledi.