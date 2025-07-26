Lavanta ve ayçiçeği tarlaları Tekirdağ'a ziyaretçi akınına neden oldu

Tekirdağ’da kanola, lavanta ve ayçiçeği tarlaları, görsel zenginlikleriyle sadece tarım üretimine değil, turizme de katkı sağladı. Kent merkezi ile ilçelerde yer alan bu geniş araziler, mayıs ayından temmuz ortasına kadar ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Doğal stüdyoya dönüşen tarlalar

Özellikle hafta sonları Tekirdağ’a akın eden ziyaretçiler, tarlalarda kurulan özel dekorlarda poz vererek en güzel kareleri yakalamaya çalıştı. Ayçiçeği, lavanta ve kanola çiçeklerinin oluşturduğu sarı ve mor tonlardaki doğal örtü, doğa fotoğrafçıları için adeta açık hava stüdyosu haline geldi.

"Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyoruz"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, bu renkli tarlaların şehre estetik bir değer kazandırdığını belirtti. Karaküçük, “Özellikle kanola, lavanta ve ayçiçeği tarlaları her yıl binlerce ziyaretçiyi kendisine hayran bırakıyor. Bu rengarenk tarlalar şehrimize hem estetik hem değer katıyor hem de turizm açısından önemli bir katkı sağlıyor” dedi.

Sosyal medya etkisiyle geniş kitlelere ulaşıyor

Tarlalarda çekilen görsellerin sosyal medyada ve dijital platformlarda hızla yayıldığını kaydeden Karaküçük, “Fotoğraf sanatçılarımız bu güzellikleri objektiflerine yansıtarak büyük kitlelere ulaştırıyor. Her gün yüzlerce, hatta binlerce kişi bu doğa şölenini yaşamak için Tekirdağ’a geliyor” ifadelerini kullandı.

Görsel şölenle tanıtıma ivme

Tarlalarda düzenlenen çeşitli etkinliklerin de kentin tanıtımına büyük katkı sunduğunu vurgulayan Karaküçük, şöyle devam etti:

“Bu güzellikler fotoğrafçılar için adeta doğal bir stüdyo niteliğinde. Doğal olarak vatandaşlarımız da bu alanlarda hatıra fotoğrafı çektirmek için bu alanlara akın ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisi her geçen gün büyüyor. Doğanın sunduğu bu eşsiz renkli tarlalar Tekirdağ’ın turizmindeki gücünü daha da pekiştirdi.”