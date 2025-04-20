Likya Yolu sürdürülebilir turizm ile turistlerin gözdesi oldu

Önde gelen turizm destinasyonlarından biri olan Fethiye’de Liberty Lykia, bölgesel mirasa ve sürdürülebilir turizm anlayışına katkı sağlamak amacıyla Likya Yolu’nun eşsiz coğrafyasında etkinlikler yapıyor.

Böylece deniz, kum ve güneş ile yetinmeyen turistler, Türkiye'nin uluslararası öneme sahip yürüyüş rotalarından biri olan bu güzergâhta, bölgenin tarihsel, kültürel ve ekolojik özelliklerini yerinde deneyimleme imkânı buluyor. Ayrıca, Liberty Lykia mutfak ekibi tarafından hazırlanan menüler, Pernod Ricard Türkiye iş birliğinde ve Oğul Türkkan moderatörlüğünde gerçekleştirilen gastronomi atölyesi kapsamında sunuldu.

Doğa ile bütünleşik yaşam hedefleniyor

Liberty Grup Pazarlama Direktörü Serap Garipoğlu Akın: “Bölgesel değerlere saygı ekseninde sürdürülebilir bütünsel bir deneyim sunmayı önemsiyoruz. Likya Yolu’nun hemen başlangıcında yer alan konumumuz, bu anlayışı somutlaştırmak adına önemli bir avantaj sağlıyor. Likya yolu sadece ülkemizin değil, dünyanın en güzel ve sevilen yürüyüş parkurlarından biridir” dedi.

Doğa turizmi, yayla turizmi ve kültür turizmi gibi giderek daha çok ilgi çeken turizm türleri, sektörü hareketlendirmek açısından büyük önem taşıyor. Likya yolu özellikle yabancı turistlerin Fethiye bölgesini tercih etmesinde önemli bir rol oynuyor.