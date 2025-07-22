Marmaris’te dalış turizmi yerli turistle canlandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaz sezonunun açılmasıyla birlikte dalış turizmine ilgi artıyor. Ege’nin berrak suları ve zengin su altı ekosistemi, yerli ve yabancı dalış tutkunlarını bölgeye çekiyor.

Antik batıklar, mercan resifleri ve mağaralar, Marmaris'i dalış deneyimi yaşamak isteyenler için cazip hale getiriyor. Özellikle bu sezon yerli turistin yoğun ilgisi sektöre hareket kattı.

36 yıldır dalış eğitmenliği yapan Engin Güner, bu yılki tabloyu şöyle değerlendirdi:

“Açık konuşayım, bu sezonu yerli turist sayesinde atlattık. Şu an tura gelen 10 kişiden 7’si yerli. Türklerden ciddi bir ilgi var.”

Güner, herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan 12 yaş üzerindeki herkesin bu deneyimi yaşayabileceğini belirterek, şunları ekledi:

“Denemek isteyenlere tanıtım dalışları yapıyoruz. Sabah limandan çıkıp dalış noktasına ulaştıktan sonra teorik eğitim veriyoruz. Ardından katılımcılar yaklaşık 15’er dakikalık dalış deneyimi yaşıyor.”

Ancak bazı durumlarda dalışın uygun olmadığını vurgulayan Güner, özellikle kalp hastalığı, epilepsi, astım gibi sağlık sorunları olanların doktor onayıyla katılabileceğini söyledi.

“Köpek balığı yok, korkmayın”

Dalış eğitmeni Evrim Güner ise Marmaris’in 15-16 farklı dalış noktasına sahip olduğunu belirtti:

“Acemiler için uygun alanlar da var, mağaralar, batıklar, balıkların yoğun olduğu bölgeler de. Haritaları biz hazırladık, katılımcıları bu özel noktalara götürüyoruz.”

Katılımcıların en çok “Köpek balığı var mı?” sorusunu sorduğunu ifade eden Güner, gülümseten yanıtı verdi:

“Bizde köpek balığı yok, gönül rahatlığıyla dalabilirler. Eğitimlerimiz basit. Korkmasınlar; bir kez deneyen, genellikle tekrar geliyor.”

Marmaris’te dalış yapmak isteyenler için sezon boyunca rezervasyonlar devam ediyor. Dalış merkezleri, güvenlik önlemleri ve deneyimli eğitmenlerle hizmet veriyor.