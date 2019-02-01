Master planla turizmde atılım hedefleniyor

01 Şubat 2019

BURSA (DÜNYA) - EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere 23. kez kapılarını açtı. Fuarda, Bursa’nın yerel zenginlikleri göz doldurdu.

Stantta, şehrin simge yapılarından Kozahan Mescidi, teleferik, Uludağ, ipek böceği üretim atölyesi, ipekten yapılmış ürünler, şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini konu alan tanıtım materyalleri yer aldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, stant ziyareti kapsamında Büyükşehir Belediyesi İpek Atölyeleri Genel Koordinatörü Mehmet Ünal’dan ipek böceğinin üretim safhaları ile ilgili bilgi aldı.

İpek böceğinin 200-250 yıl önce Osmanlı döneminde yapılan üretimi, Başkan Aktaş’ın ziyareti sırasında turizm meraklılarına bir kez daha gösterildi. Başkan Aktaş, ‘bereket olsun diye en sevilen kişiye yaptırılan’ ipek halının tezgah kesim işlemini de stant ziyareti kapsamında gerçekleştirdi. EMITT Bursa platformuna uğrayan turizm profesyonellerine şehrin simge ürünlerinden kestane şekeri ikram edildi.

“Turizmle ilgili özel hedeflerimiz var”

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Bursa’nın turizm geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bursa’nın turizmden çok daha fazla pay almasını sağlamak için yeni bir master plan hazırlığında olduklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Turizm ile ilgili çok özel hedeflerimiz var. Bu pastadan çok daha fazla pay almak istiyoruz. BEBKA öncülüğünde, valilik ve BTSO ile birlikte Bursa markasının ve turizm master planının oluşturulmasıyla ilgili hazırlık içerisindeyiz. 2 yılı kapsayan bir çalışma bu. Bursa’yı gerçek manada turizmle ilgili toparlayacak bir çalışma” dedi.

Dünya fuarlarında Bursa tanıtılacak

Yılın ilk ve sektörün etkili organizasyonu olarak EMITT’e katıldıklarını, Bursa’nın değerlerini tüm Türkiye ve dünya ile buluşturmak istediklerini söyleyen Başkan Aktaş, Şubat ayı içerisinde de Cidde fuarına katılacaklarını ifade etti. Ardından Mart ayında Berlin’de olacaklarını, takiben Nisan ayında da Dubai’de farklı bir etkinlikte yer alacaklarını vurgulayan Başkan Aktaş, “Bu üç fuarın özel stant çalışmalarını yaptırdık. Bursa’nın değerlerini tanıtmak, anlatmak ve tabii ki bunları yaşanabilir kılmak için çeşitli hamlelerimiz olacak. Tanıtım kısmını özellikle önemsiyoruz çünkü ciddi bir tanıtım eksikliğimiz olduğunu düşünüyoruz. Dünyanın en popüler fuarlarında en güzel stantlarla yer almak istiyoruz” diye konuştu.