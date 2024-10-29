Mehmet İşler: Ara eleman sorunu çözülmezse turistleri ağırlamakta sorun yaşayacağız

“Türkiye turizmi bu yıl 60 milyon turist 60 milyar dolar gelir hedefiyle koşuyor. Ancak bu hedefe koşarken sektörün önünde ciddi bir problem var" diyen Mehmet İşler, Covid-19 pandemisinin ardından turizm sektöründe kalifiye değil standart iş gücü bulmakta dahi zorlandıklarını belirtti.

2030 hedefimiz: 100 milyon turist 100 milyar dolar

İşler, "2030 yılında 100 milyon turist 100 milyar dolar hedefimiz var. Türk turizmi bu hedefe ulaşmak istiyorsa, söz konusu işgücü sorununu çözmesi gerek çünkü iş gücü sürekli yan sektörlere kaçıyor. Türkiye’nin şu anda ekonomisini ayakta tutan, en büyük döviz girdisini sağlayan, ülkenin bacasız sanayisi turizm sektöründeki bu iş gücü kaybı, ağırlayacağımız turist sayısına ve elde edeceğimiz girdi rakamlarının büyümesine engel teşkil edecek oranlara ulaştı” dedi.

Prim sistemine geçilmeli

Vergiden muaf prim sistemi konusuna da değinen İşler, “ 12 Eylül darbesi öncesi Türkiye’de turizm sektöründe çalışanlar maaş artı puanlama usulüyle prim alıyorlardı. Bu primde vergiden muaf oluyordu. Bu sistem tekrar yürürlüğe konmalı, yeme içme, konaklama, servis ve hizmet bedellerine yansıtılarak, çalışanın gelir seviyesi sektördeki perfrormansına paralel olarak artmalı. Kısaca çalışanlara maaş artı prim uygulaması getirilmeli. Direkt çalışanların maaşına puanlama olarak yansıtılmalı" dedi.

Turizm sektörü krizlere rağmen büyüyor

Turizm sektörünün krizlere rağmen büyüdüğünü ifade eden İşler, “Hükümet ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ara eleman ihtiyacını gidermeye yönelik önlemleri almaya başlamalarını talep ediyoruz. Aksi takdirde hedeflediğimiz turist gelse bile ona hizmet verecek işgücümüz olmayacak; bu durum da çok ciddi bir gelir kaybı olarak Türkiye’nin hanesine yazılacak” dedi.