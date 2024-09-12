Mozaikleriyle ünlü Artemis Hamamı ziyarete açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan projede, kazıları tamamlanan hamam için koruma çatısı yapılacak. Tarihi eserin ziyaretçiler tarafından rahat incelenebilmesine yönelik gezi güzergahı oluşturulacak.

Hamamda farklı yıllarda bulunduktan sonra Hatay Arkeoloji Müzesi'ne götürülen 3 mozaik panonun reprodüksiyonları (eserinin aslına uygun kopyasının yapılması), Erzinli kadınlar tarafından yapıldıktan sonra özgün yerinde sergilenecek.

Mozaik reprodüksiyonu konusunda eğitim verilecek

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Özdilek, gezi güzergahı ve koruma çatısı projesinin uygulanmasına başlandığını dile getirdi.Özdilek, mozaiklerin kadınlar tarafından yapılacak aslına uygun kopyalarının ziyaretçilerle buluşturulacağını belirterek, "İlçemizdeki kadınlara mozaik reprodüksiyonu konusunda eğitim vereceğiz. Hem antik gelenek yaşatılacak hem de ilçe kalkınacak. Bu çalışmanın çok yakın zamanda hayata geçmesi için gerekli görüşmeleri yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hatay ve Erzin turizmi için önemli bir gelişme

Hamamın ziyarete açılmasının önemine değinen Özdilek, şöyle konuştu: "Proje, Hatay ve Erzin'in turizmi için çok önemli bir gelişme olacak. Epiphaneia Antik Kenti ekibi olarak çalışmalara ilk hamamla başlayacağız. Burası bir cazibe merkezi, çekim noktası olacak. Eşsiz ve çok iyi korunmuş mozaikleri tekrar burada halka sergileme gayesindeyiz."